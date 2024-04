Người gắn liền với nhiều mô hình, cách làm hay trong phong trào đoàn

Năng nổ, nhiệt huyết và luôn sáng tạo trong các hoạt động, phong trào đoàn cơ sở, dường như là năng khiếu của chị Trần Thị Thu Phương, Bí thư Đoàn phường Trường Thi.

Chị Trần Thị Thu Phương, Bí thư Đoàn phường Trường Thi (người đứng thứ 6 từ trái qua phải) cùng các thành viên giới thiệu sách ẩm thực TP Thanh Hóa.

Với vai trò là Bí thư Đoàn phường, chị đã có nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm hay gắn liền với Chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, chị về công tác tại Đoàn phường Trường Thi. Với vai trò Bí thư Đoàn phường, chị luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đoàn và thường có những ý tưởng mới để cụ thể hóa nội dung các phong trào, các cuộc vận động thành mô hình, phần việc cụ thể, dễ đi vào cuộc sống. Trước đây ở ngõ số 01 Trường Thi có bãi đất trống rộng khoảng 100m2, được người dân trưng dụng làm nơi tập kết rác thải. Được Đảng ủy phường đồng ý chủ trương xây dựng khuôn viên vui chơi cho người dân, chị đã kêu gọi và cùng đoàn viên, thanh niên chung tay “bê tông hóa” bãi đất trở thành khu vườn với nhiều cây xanh được trồng trong những chiếc lốp xe “bích họa” đủ màu sắc, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Trường Thi xây dựng đô thị văn minh, chị đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đoàn phường xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “khoác áo mới cho cây cột điện”. Đồng thời lên ý tưởng vẽ những bức tranh với các chủ đề tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Bằng khả năng hội họa, đoàn viên, thành niên phường Trường Thi đã biến 300 cột điện trên địa bàn “nở hoa”.

Bên cạnh đó, chị còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Đám cưới văn minh”. Với vai trò lực lượng “chủ công”, chị đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức cho các thanh niên ký cam kết thực hiện quy định của mô hình như tổ chức đám cưới giản dị, gọn gàng, không mở loa đài quá to, quá thời gian quy định; đặc biệt không sử dụng thuốc lá để mời khách trong đám cưới. Sau 4 năm thực hiện, trên địa bàn phường đã có 300 đám cưới thực hiện theo mô hình “Đám cưới văn minh”.

Đó còn là những phần việc như huy động đoàn viên, thành niên ra quân tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong phường hưởng ứng cuộc vận động “Người dân Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, an toàn giao thông, bạo lực học đường, an toàn khi sử dụng internet, “Thanh niên tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại cổng Trường THCS Minh Khai và ngã Ba Bia - nút thắt giao thông của phường...

Chị còn là chủ nhân ý tưởng của chương trình phối hợp giữa đoàn phường với Hội LHPN phường ra quân dọn vệ sinh môi trường công cộng vào thứ 7 hằng tuần; phối hợp với UBND phường và công an, Hội LHPN phường thực hiện các mô hình “Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến”, cài đặt ứng dụng VneID, kích hoạt định danh điện tử, chữ ký số...

Những năm gần đây, Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Nhận thấy ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch, chị đã thành lập fanpage cộng đồng chuyên quảng bá ẩm thực, du lịch, các sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa. Thay vì cách mua bán hàng hóa truyền thống, thông qua mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo, chị cùng các đoàn viên, thành niên trực tiếp có những bài viết, video, hình ảnh quảng bá những món ăn đặc sắc của xứ Thanh. Đây không chỉ là hướng tiếp cận mới về thương mại điện tử, mà còn là kênh tiêu thụ ổn định các sản phẩm ẩm thực. Đặc biệt, cuối năm 2023, trang cộng đồng của Phương kết hợp với Tiktok Shop và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chợ phiên OCOP tỉnh Thanh Hóa để quảng bá những sản phẩm nông sản sạch của xứ Thanh.

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Thanh Hóa, chị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng bản đồ ẩm thực và sách ẩm thực TP Thanh Hóa, với lợi ích “3 không” - không thu phí, không tốn thời gian, không cần app. Đây là một trong những công trình thanh niên về chuyển đổi số và có ý nghĩa góp phần quảng bá du lịch, ẩm thực du lịch của TP Thanh Hóa. Năm 2024 chị đang lên kế hoạch và xây dựng sân chơi thể thao, giải trí thiết thực, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên mang tên “Sàn đấu vũ đạo”, được lồng ghép tuyên truyền về nội dung “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt hành động thân thiện”.

Những phần việc, mô hình, công trình thanh niên do chị Phương khởi xướng đã giúp đưa hoạt động của đoàn viên, thanh niên phường Trường Thi trở nên sôi nổi, thiết thực. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã phát huy hiệu quả trong đời sống, góp phần thực hiện thành công Chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

Bài và ảnh: Trần Thanh