Công an huyện Hoằng Hóa đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quá trình bắt giữ, một số đối tượng đã có hành vi chống đối, điều khiển phương tiện đâm vào lực lượng Công an nhằm bỏ trốn. Tuy nhiên với tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm, Công an huyện Hoằng Hóa đã kịp thời bắt giữ các đối tượng, thu hồi tang vật.

Ảnh (Từ trái qua phải): Lộc, Tuấn, Ngọc và số vũ khí thu được.

Ngày 5/5/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Đức kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Văn Lộc, sinh năm 1998 và Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1998 đều ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển xe ô tô BKS 98A-468.19 đang vận chuyển 2 khẩu súng quân dụng và 290 viên đạn đi tiêu thụ. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đã điều khiển xe ô tô đâm vào xe của lực lượng Công an nhằm bỏ trốn. Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa triển khai lực lượng vây bắt đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này từ Bắc Giang rồi chở bằng xe ôtô vào Thanh Hóa tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tiếp đó, ngày 5/6/2024, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Viết Ngọc, sinh năm 1994 ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa đang tàng trữ 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn.

Từ 2 vụ án liên quan đến vũ khí nói trên cho thấy tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí hiện nay diễn ra khá phức tạp. Mặc dù lực lượng Công an đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và vận động người dân tự giác giao nộp, tuy nhiên nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hoằng Hóa đã chủ động tham mưu và phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý và đấu tranh quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm tốt ANTT.

Qua đấu tranh, xử lý cho thấy các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với nhiều mục đích khác nhau như sưu tầm cá nhân, để phòng thân và dùng giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Mặc dù phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng như: trao đổi, mua bán trên không gian mạng, sử dụng các dịch vụ chuyển hàng qua nhiều trung gian... nhưng với quyết tâm chính trị cao, Công an huyện Hoằng Hóa đã và đang phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm này. Trong đó đặc biệt chú ý các đối tượng từ nơi khác đến địa phương để hoạt động có liên quan tới vũ khí quân dụng; tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn để kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thái Thanh (CTV)