Công an huyện Cẩm Thủy hỗ trợ di dời gần 1.000 người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Cẩm Thủy, tính từ ngày 20/9 đến 20h ngày 23/9/2024, do ảnh hưởng của mưa lũ kèm theo việc thực hiện xả lũ của Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã xuất hiện tình trạng ngập lụt ở một số địa bàn xung yếu.

Công an huyện Cẩm Thủy hỗ trợ sơ tán dân vùng ngập lụt đến nơi ở an toàn.

Nước lũ diện rộng trên các khe suối tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong ngày 22/9 đã làm ngập 25 đường tràn với mực nước sâu từ 0,5 - 1,5m. Riêng tại cầu khe Hón Lim và cầu Bắc Sơn (xã Cẩm Tú), do ảnh hưởng bởi mực nước sông Mã dâng cao, đến thời điểm 20h ngày 23/9, mực nước trên cầu là 1,2 - 1,4m, do đó UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Cẩm Tú làm barie và bố trí lực lượng túc trực và canh gác để hướng dẫn người dân không đi qua vùng nguy hiểm. Nước trên sông Mã tại Trạm thủy văn Cẩm Thủy là 20,26m, dưới báo động III là 24cm, gây ngập 189 hộ, 698 nhân khẩu. Sạt lở đất có nguy cơ cao gây mất an toàn nên có 3 hộ, 8 nhân khẩu thuộc xã Cẩm Yên phải sơ tán từ lúc 16h ngày 22/9.

Trước tình hình đó, ngay trong đêm 22/9 và sáng ngày 23/9, Công an huyện Cẩm Thủy đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ tăng cường đến địa bàn các xã: Cẩm Lương, Cẩm Thành, Cẩm Ngọc và thị trấn Phong Sơn... phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở vừa tổ chức giúp Nhân dân sơ tán và di chuyển phương tiện, tài sản từ vùng lũ đến nơi an toàn; vừa triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Riêng trong đêm 22/9, lực lượng Công an huyện Cẩm Thủy đã cùng với chính quyền các địa phương vận động, di dời được 229 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu cùng hàng trăm phương tiện, tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Công an huyện cũng tổ chức duy trì quân số thường trực, ứng trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống đột xuất, đồng thời phân công, bố trí cán bộ túc trực tại các vị trí xung yếu, có khả năng xảy ra ngập lụt và sạt lở đất để tuyên truyền, cảnh báo và hỗ trợ, hướng dẫn người dân phòng tránh. Lực lượng công an cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Thái Thanh (CTV)