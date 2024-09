Chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian qua lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Lực lượng vũ trang huyện Hậu Lộc giúp dân sơ tán tài sản để ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi).

Để đối phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm, LLVT trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, LLVT trong tỉnh đã duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng, phương tiện trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng quy định. Ngoài ra, LLVT trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình các vị trí trọng yếu trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Mặt khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lớn kéo dài nên nước lũ trên các sông dâng cao, đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến đê trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tối đa số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đặc biệt, tại những địa bàn bị ngập lụt, Bộ Chỉ huy Quân sự các huyện huy động, bố trí lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ kiểm tra, rà soát các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời vận động, tuyên truyền di dời Nhân dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, nguy hiểm; vận chuyển tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập; giúp Nhân dân thu hoạch hoa màu, khắc phục hậu quả. Còn tại các khu vực giao thông chia cắt, lực lượng dân quân phối hợp với công an tuần tra, canh gác không cho người, phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Về phía Công an tỉnh Thanh Hóa, trước diễn biến phức tạp của bão số 3 vừa qua, lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thường trực 100% quân số ứng trực để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do bão gây ra. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các phương án phòng chống lụt bão; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ô tô, xuồng; vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ công an đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy, dầm mình trong mưa gió, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tích cực, khẩn trương giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; dốc sức cùng các lực lượng hỗ trợ việc vận chuyển, bảo đảm an toàn về tài sản, vật nuôi của người dân. Đặc biệt lực lượng công an đã tham gia phân luồng, phân tuyến, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý những điểm ùn tắc, sạt lở do mưa bão gây ra.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới LLVT trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho mọi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Đồng thời, tích cực phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, thủy văn, tai nạn, sự cố môi trường trên địa bàn. Ngoài ra chỉ đạo cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban; thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch, chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện; tổ chức luyện tập thuần thục theo từng phương án, sẵn sàng cơ động ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Bài và ảnh: Quốc Hương