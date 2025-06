Cơ hội quý cho người làm phim Việt tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng

Việt Nam hiện có 3 liên hoan phim quốc tế, gồm Liên hoan phim Quốc tế HÀ Nội (HANIFF), Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và Liên hoan phim Thành phố Hồ Chí Minh (HIFF). HANIFF lâu đời nhất, được tổ chức từ 2010 tới nay và có mô hình chợ dự án chạy song song. Nhưng chương trình được tổ chức 2 năm/lần, thiếu tính liên tục cần thiết của một chợ dự án tiêu chuẩn quốc tế. HIFF có chợ dự án nhưng liên hoan phim này mới tổ chức lần một năm 2024 và hiện đang tạm dừng, chưa biết khi nào sẽ tổ chức lần hai Mô hình Vườn ươm dự án của DANAFF đang được giới chuyên môn trong nước đặt nhiều kỳ vọng, do có sự kết hợp với chương trình "Gặp gỡ mùa Thu" - vốn đã có dày dạn kinh nghiệm về tổ chức lớp học, chắp cánh các dự án phim độc lập Một số đạo diễn với thành tích quốc tế sẽ góp mặt trong "Vườn ươm dự án" DANAFF năm nay, như đạo diễn Yanqi Chen từng có bộ phim đầu tay được giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Fribourg (Thụy Sĩ); đạo diễn Thái lan Itt Patiparn and Kalil Pittsuwan tại Liên hoan phim Quốc tế Busan với bộ phim "Solids by the Seashore" ; đạo diễn nhiều kinh nghiệm Chung Chí Công với các phim "Nhắm mắt thấy mùa Hè," "Trời sáng rồi ra ngủ đi thôi" từng ra rạp Việt...