Chuyển mình cùng nông thôn mới kiểu mẫu

Xác định XDNTM là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã Hà Sơn (Hà Trung) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp XDNTM kiểu mẫu với cách làm chủ động, sáng tạo. Kết quả thu được không chỉ giúp thay đổi diện mạo xã nhà, mà còn trực tiếp nâng cao mọi mặt đời sống người dân, những chủ thể của quá trình XDNTM kiểu mẫu.

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của hộ gia đình anh Phạm Hồng Hiền, thôn Quý Tiến cho nguồn thu nhập ổn định 500 triệu đồng/năm.

Khi lòng dân đồng thuận

Tự hào với truyền thống vùng đất văn hóa - lịch sử, với quyết tâm chính trị cao, cách làm sáng tạo, sự đồng thuận từ ý Đảng, lòng dân, sau khi đạt chuẩn NTM năm 2016, xã NTM nâng cao năm 2020, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hà Sơn quyết tâm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hà Trung.

Đồng chí Nguyễn Minh Tấn, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hiện xã Hà Sơn đã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Kết quả này là minh chứng rõ nét của sự đồng thuận ý Đảng hợp lòng dân, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân. Nhờ vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã tạo niềm tin trong Nhân dân, huy động được sức mạnh toàn dân chung sức XDNTM”.

Có mặt tại xã Hà Sơn những ngày này, cảm nhận rõ nét nhất đó là bức tranh của miền quê đã đổi thay toàn diện, rộn ràng nhịp sống mới. Sự chuyển mình về kinh tế, văn hóa là những giá trị cốt lõi mà chương trình XDNTM kiểu mẫu mang lại cho người dân. Tìm hiểu được biết, quá trình XDNTM kiểu mẫu ở Hà Sơn, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy cao độ. Người dân trực tiếp tham gia, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình. Vì thế, nhiều năm qua, địa phương luôn chủ động nguồn vốn trong đầu tư cơ sở hạ tầng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hà Sơn Nguyễn Văn Ngọ, tổng nguồn lực huy động xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, địa phương đã huy động được trên 252,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách xã gần 37,2 tỷ đồng, chiếm 14,7%; Nhân dân tự chỉnh trang, xây dựng nhà ở, các công trình phụ trợ và hiến đất, đóng góp bằng tiền, ngày công, vật liệu để xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi hơn 172 tỷ đồng, chiếm 68%, còn lại là ngân sách Trung ương, huyện, tỉnh.

Từ sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, xã Hà Sơn đã có hệ thống giao thông từ xã đến thôn, được trải bê tông và thảm nhựa khang trang, hiện đại; nhiều tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp ngày càng được nối dài; hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư cũng được quy hoạch xây dựng hợp lý, đảm bảo hài hòa về cảnh quan môi trường. 100% các tuyến giao thông nông thôn đều lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Trên các tuyến đường rợp bóng cây xanh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa làng quê. Đến nay, xã có 3 trường học, 1 trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia; 8/8 thôn có nhà văn hóa khang trang, thu hút trên 60% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; 100% các thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, đạt danh hiệu làng văn hóa, cơ quan văn hóa...

Xây dựng "miền quê đáng sống"

Với quan điểm người dân là chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả XDNTM kiểu mẫu, công tác phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xã Hà Sơn đặc biệt quan tâm. Cùng với việc thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Hà Sơn đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Xã đã quy hoạch vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích 208ha đưa năng suất từ 61,9 tạ/ha lên 70 - 80 tạ/ha; vùng trang trại với 57 trang trại, gia trại tổng hợp trên diện tích 120ha. Một số mô hình sản xuất như: trồng nấm sò, mộc nhĩ, nuôi ốc nhồi, ba ba, trồng hoa huệ, chăn nuôi kết hợp trồng rừng... bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Bên cạnh đó, Hà Sơn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp, thực hiện tốt các khâu dịch vụ; ứng dụng có hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đưa cơ giới hóa vào sản xuất đạt 90% diện tích. Mô hình mạ khay máy cấy chiếm 60 - 70% diện tích, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, tăng năng suất, hiệu quả lao động.

Một góc xã nông thôn mới kiểu mẫu Hà Sơn.

Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp, địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các ngành, nghề dịch vụ thương mại. Hiện trên địa bàn xã có 10 doanh nghiệp, 2 HTX nông nghiệp và dịch vụ, 105 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Ngoài ra, với 1.000 lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước, ở lĩnh vực xây dựng, hoạt động du lịch lễ hội, thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng; 225 lao động đi xuất khẩu, thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, cho thu nhập bình quân ước tính 40 - 50 triệu đồng/người/tháng, góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 65,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,5%.

Điểm nhấn trong XDNTM kiểu mẫu ở Hà Sơn đó là xây dựng thành công mô hình thôn thông minh tại thôn Chí Phúc, giúp người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ và các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao chất lượng cuộc sống. Bác Lê Văn Toàn, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Chí Phúc, cho biết: Hiện nay, thôn có đầy đủ hạ tầng internet và các dịch vụ viễn thông đến từng hộ dân. 100% hộ kinh doanh đều có mã QR để người mua hàng thanh toán; 100% các hộ dân sử dụng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 100% dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Cán bộ thôn cũng đã ứng dụng nền tảng công nghệ số, thành lập các nhóm zalo: “Cộng đồng dân cư thôn Chí Phúc - xã Hà Sơn” và “Chí Phúc tuyên truyền” để thông tin các chủ trương, chính sách đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời. Hệ thống chiếu sáng công cộng trong thôn ứng dụng chuyển đổi số với phần mềm bật/tắt tự động theo mùa. Đài truyền thanh thôn được thay bằng hệ thống không dây, có ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp thẻ sim để thu - phát tự động. Hệ thống camera an ninh được kết nối mạng wifi, lắp trên trục đường thôn để giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Anh Phạm Hồng Hiền, người dân thôn Quý Tiến, chia sẻ: “Diện mạo, cảnh sắc quê hương và đời sống người dân địa phương đã có nhiều đổi thay cùng quá trình XDNTM kiểu mẫu. Những con đường thênh thang rộng mở, những ngôi nhà ngói mới khang trang, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đang tạo cho Nhân dân nơi đây cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Trực tiếp được thụ hưởng thành quả, người dân chúng tôi đều động viên nhau nỗ lực góp công, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững các tiêu chí NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương Hà Sơn ngày càng phát triển, thực sự là “miền quê đáng sống”.

Bài và ảnh: Phan Nga