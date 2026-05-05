Chuyển mạnh tư duy từ “chống” sang “phòng là chính”, nhằm hạn chế thấp nhất các sai phạm, tiêu cực

Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy sáng 5/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhấn mạnh yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính phải nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; đồng thời chuyển mạnh tư duy từ “chống” sang “phòng là chính”, nhằm hạn chế thấp nhất các sai phạm, tiêu cực phát sinh ngay từ cơ sở.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vấn đề phức tạp

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều thống nhất đánh giá: Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính đã chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của các cơ quan khối nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy từ đầu năm 2026 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ nét; nhiều vụ án, vụ việc phức tạp được theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tư pháp, thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường theo hướng chặt chẽ, thực chất hơn. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cơ bản bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, góp phần xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là trong công tác nắm bắt thông tin từ cơ sở có lúc chưa kịp thời; chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực chưa thật sự sâu sắc; cơ chế phối hợp có nơi còn thiếu nhịp nhàng, dẫn đến hiệu quả xử lý một số vụ việc chưa cao.

Lấy “phòng” làm trọng tâm, không để phát sinh sai phạm từ cơ sở

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan phải tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng công tác tham mưu chiến lược, nhằm bảo đảm tham mưu “đúng, trúng, kịp thời”, có tầm nhìn dài hạn, có chiều sâu và tính dự báo cao. Đồng thời, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp thiết thực, khả thi, theo tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Trong đó, trọng tâm là tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm đồng bộ nguyên tắc “phòng là cơ bản, chống phải kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính cần chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Trong bối cảnh triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra là phải thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế nắm thông tin từ cơ sở, bảo đảm thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời; khắc phục triệt để tình trạng chậm thông tin, thiếu thông tin, thông tin không đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, chỉ đạo.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh; tăng cường điều hòa, phối hợp, đôn đốc, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi. Đặc biệt, tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài gây lãng phí nguồn lực, qua đó góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, bản lĩnh

Xác định vai trò quan trọng của công tác tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặt ra yêu cầu đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc nâng cao hiệu quả công tác này và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình đạt lý; kiên quyết không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Trong lĩnh vực cải cách tư pháp, cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng – những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Để công tác nội chính ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao và góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính cần xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, có năng lực, đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Minh Hiếu