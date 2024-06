“Chuyển hóa” thanh niên: Lộ rõ âm mưu lôi kéo, kích động thâm độc của các thế lực thù địch (Bài 2) - Tin phản động chính là “hại nước”

Do đặc điểm về nhận thức và tâm lý lứa tuổi nên thanh niên đã và đang là đối tượng trọng yếu để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện mưu đồ chống phá. Song, là đội dự bị tin cậy của Đảng, thanh niên càng nêu cao tinh thần cảnh giác, nhằm đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thông tin thời sự và tình hình thế giới cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối. Ảnh: LÊ PHƯỢNG

Hiểu rõ để không mắc mưu

Với các luận điệu như: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự do, dân chủ của thanh niên”; "nhiệm vụ của thanh niên là phải đứng lên đấu tranh chống độc tài, đòi tự do, dân chủ”... thanh niên luôn là “đích ngắm”, là mục tiêu lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phản động.

Nhắc lại sự việc đau lòng gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng xảy ra tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) ngày 11/6/2023, có lẽ nhiều người vẫn còn ám ảnh. Thông tin nhanh về vụ việc, tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan nên đã bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, liều lĩnh, tàn bạo, vô nhân tính, đã đi ngược lại lợi ích chung và ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Quay ngược thời gian, tháng 6/2018, khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, những lời kêu gọi phản đối, luận điệu thù địch, thổi bùng nguy cơ đánh mất chủ quyền nhằm kích động người dân, tạo sự hằn thù dân tộc đã xuất hiện tràn lan trên không gian mạng. Ngày 7/6/2018, linh mục Nguyễn Văn Lý đã lên internet “hiệu triệu quốc dân Việt tổng biểu tình toàn quốc và toàn cầu”. Hậu quả là, đã xảy ra những vụ việc nghiêm trọng tại một số các địa phương trên cả nước do các đối tượng chống đối, kích động, lôi kéo phá rối an ninh trật tự. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “một số đối tượng thực hiện hành vi đã thừa nhận do khi vừa nhậu xong, bị mạng xã hội kích động, không làm chủ được bản thân đã dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật”.

Thanh niên - một bộ phận quan trọng và là nguồn lực nội sinh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy vậy, với đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên đang là “đích ngắm” và cũng là “miếng bánh giàu dinh dưỡng” để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo nhằm “chuyển hóa tư tưởng”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Nói về một bộ phận người trẻ phai nhạt lý tưởng, bị kích động làm những việc sai trái, tổ chức đoàn cho rằng đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, là một phần nhỏ trong hàng triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ưu tú. Khi sự ham muốn bản năng đã lấn át đi lý trí thì tất yếu sẽ dẫn đến sự bồng bột, dễ dao động, dễ bị lôi kéo, dễ đua đòi, coi trọng giá trị vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần. Lâu dần họ trở nên bàng quan, vô cảm, không đấu tranh chống cái sai, cũng chẳng ủng hộ, bảo vệ cái đúng; giảm sút ý chí phấn đấu vươn lên, lệch lạc trong suy nghĩ và hành động. Từ đó, họ trở thành mục tiêu để các thế lực thù địch nhắm đến và dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng vật chất lẫn văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai.

Thủ đoạn của chúng rất đa dạng như lập các trang web, mở các diễn đàn, hội nhóm trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và tuyên truyền phá hoại tư tưởng; sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội...

Đối với đội ngũ trí thức, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, lôi kéo du học sinh, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác ở nước ngoài để tuyên truyền phản động; tập hợp, bồi dưỡng thanh niên có tư tưởng bất mãn, xu hướng phản động để đào tạo nuôi dưỡng với âm mưu làm thay đổi chế độ ở nước ta... Ngoài lợi dụng, lôi kéo đối tượng sinh viên, đội ngũ trí thức, các thế lực thù địch cũng lợi dụng những đối tượng chưa đến tuổi vị thành niên dùng MXH non kém về nhận thức để thực hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Với các âm mưu, thủ đoạn chống phá trên các bình diện tư tưởng, văn hóa - xã hội của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của một bộ phận thanh niên. Đáng buồn là đã xuất hiện một số thanh niên, học sinh, sinh viên “sập bẫy”. Để xảy ra những vấn đề đáng lo ngại này, tổ chức đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục của đoàn có rộng nhưng có lúc chưa sâu, một số hoạt động còn dàn trải, nặng về hình thức.

Chia sẻ về nguyên nhân của thực trạng trên, nhiều cán bộ đoàn cơ sở cho rằng là do chưa phát huy được vai trò chủ thể của thanh niên, việc nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, chính trị, pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh niên chưa thường xuyên. Thêm vào đó, công tác nắm, định hướng tư tưởng thanh niên có lúc, có nơi chưa kịp thời khiến một số người trẻ xa dần với tổ chức đoàn, mất phương hướng, mục tiêu phấn đấu.

Về vấn đề này, chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hóa của dân tộc... Dù chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với rất nhiều hệ lụy cho tương lai”. Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, "xa rời chính trị”.

Bài học từ thực tiễn

Sự bất ổn chính trị xảy ra tại nhiều đất nước, điển hình như tại Hồng Kông và Myanmar là một bài học đắt giá. Thủ lĩnh - người hoạt động tích cực trong những cuộc biểu tình, gây bất ổn về chính trị tại đó đều là lứa tuổi thanh niên. Đặc biệt, những “nhà dân chủ” luôn tiến hành so sánh một cách khập khiễng, thô thiển hành động của nhóm người trẻ tại Hồng Kông và tại Myanmar với người trẻ tại Việt Nam để từ đó khích bác giới trẻ Việt không có tinh thần đấu tranh “vì dân chủ”. Đích cuối cùng những kẻ này hướng đến là lôi kéo người trẻ vào các hoạt động chống phá, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Lịch sử thế giới đã chứng minh, bất kỳ một hành động can thiệp từ bên ngoài với chiêu bài “đem lại tự do, dân chủ”, “bảo vệ một sắc tộc khỏi sự áp bức” của một chính phủ nào đó, hay lời hứa “đem lại cuộc sống tự do dân chủ” cho một quốc gia nào đó, tất cả đều là cái “bánh vẽ”, “lời hứa hão huyền”. Những cuộc “đấu tranh cho tự do, dân chủ” ở các quốc gia bị can thiệp thực chất chỉ là súng đạn, chiến tranh loạn lạc, nghèo đói, thất nghiệp và di cư tràn lan, thậm chí, những quốc gia được hậu thuẫn hay can thiệp cũng có thể trở thành một chiến trường để thử các loại vũ khí.

Một điển hình gần đây với sự giật dây và dưới sự chỉ đạo của giới diều hâu phương Tây, “Cuộc cách mạng màu” hay “Mùa Xuân Arab” đã nổ ra ở các nước Trung Đông - Bắc Phi. Hệ lụy của “Mùa Xuân Arab“ là sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây ra tang tóc cho không chỉ châu Phi, Trung Đông mà cả châu Âu. Với 13 năm “Mùa Xuân Arab” tình trạng bạo lực kinh hoàng và kéo dài, di cư hàng loạt và đàn áp ở những quốc gia khác vẫn tiếp tục diễn ra. “Những người từng trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành, bạo loạn trong”Cách mạng màu" từng hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp thì nay đã thất vọng và lo sợ cuộc sống hiện tại, ám ảnh về chết chóc. Rõ ràng, những viễn cảnh “thiên đường” của “Mùa Xuân Arab” chẳng qua cũng chỉ là “bánh vẽ”.

Việt Nam là đất nước hòa bình, ổn định, cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đây là niềm mơ ước của không ít người dân nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù, các đối tượng thù địch luôn rêu rao, kích động người trẻ Việt Nam phải đứng lên đấu tranh. Tuy vậy, phải khẳng định, đặc điểm địa chính trị và nhất là lịch sử Việt Nam và các nước là hoàn toàn khác nhau. Để có được hòa bình, độc lập, dân chủ như hiện nay, hàng triệu người con của dân tộc ta đã anh dũng hy sinh. Đó là cái giá mà dân tộc Việt Nam đã trả mà ít quốc gia nào làm được. Là công dân của một dân tộc anh hùng, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống lịch sử và tin tưởng vào sự phát triển hưng thịnh của đất nước. Và do đó, không có lý do gì để người trẻ Việt Nam phải bị tác động bởi sự xúi giục, kích động của các thế lực thù địch.

Tiến trình lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, từ khi Đảng ra đời và tổ chức đoàn được thành lập, đến nay thanh niên nước ta luôn kiên định phấn đấu vì mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bởi vậy, đứng trước các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, hơn lúc nào hết, thế hệ trẻ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, xứng đáng với niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên...”.

Nhóm PV

Bài 3: Giữ vững “rường cột” của nước nhà.