Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023: Khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị

Với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số (CĐS) quốc gia năm 2023 tại Thanh Hóa sẽ tập trung tuyên truyền nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp (DN) về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội; định hướng các giải pháp thúc đẩy phát triển, thu hút đầu tư DN công nghệ số; đồng thời thúc đẩy kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu (CSDL), khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và DN.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC tỉnh Thanh Hóa hiện được tích hợp thông tin nhiều lĩnh vực phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của toàn tỉnh.

Dữ liệu - yếu tố quyết định trong CĐS

Xác định tầm quan trọng của dữ liệu số đối với quá trình thực hiện CĐS, thời gian qua, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện số hóa, phát triển dữ liệu, xây dựng CSDL của các cơ quan, đơn vị và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; khai thác dữ liệu phục vụ cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị và hỗ trợ trong công tác ra quyết định, giúp nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu giúp người dân, DN không phải kê khai, cung cấp thông tin nhiều lần; cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước không phải nhập lại thông tin khi thao tác nghiệp vụ trên nhiều phần mềm; việc khai thác các dữ liệu dùng chung sẽ làm giảm việc đầu tư trùng lặp, gây lãng phí và cho phép cung cấp dữ liệu mở ra bên ngoài phục vụ khu vực đầu tư xây dựng, phát triển hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ mới cho xã hội...

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã tạo lập, duy trì được một số CSDL số như: Cổng dữ liệu mở của tỉnh (https://opendata.thanhhoa.gov.vn) đã được đưa vào triển khai, sử dụng với 195 CSDL mở thuộc 15 lĩnh vực nhằm chia sẻ, công khai các dữ liệu mở phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan chính quyền cho người dân, DN.

Hoàn thành việc kết nối chính thức giữa Cổng dịch vụ công; hệ thống một cửa điện tử tỉnh Thanh Hóa với CSDL quốc gia về dân cư và hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; việc kết nối với CSDL quốc gia về dân cư bắt đầu được đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 20-2-2023 giúp người dân khi thực hiện các dịch vụ công không phải khai báo lại thông tin cá nhân và thời gian thực hiện các dịch vụ công được nhanh chóng, chính xác và thuận lợi.

Đến nay, toàn tỉnh có 678/678 cơ sở y tế đã triển khai việc khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để thay thế thẻ BHYT; đã đồng bộ thông tin của 3.037.420 thẻ BHYT vào thẻ căn cước công dân gắn chip.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội đã thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng số đối tượng hưởng chế độ, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh là: 261.308 người (trong đó: 194.479 người hưởng chính sách bảo trợ xã hội; 66.829 người hưởng chính sách người có công).

Về phát triển công dân số, hiện tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho công dân trên địa bàn (cả thường trú, tạm trú, cư trú). Trong đó, thẻ căn cước công dân đã thu 3.421.346 hồ sơ; tài khoản định danh điện tử đã thu nhận 2.336.438 hồ sơ/1.620.967 chỉ tiêu giao, vượt chỉ tiêu 715.471 hồ sơ; kích hoạt thành công 1.651.144 tài khoản/1.620.967 chỉ tiêu giao, đạt tỷ lệ 101,86%...

Từ CSDL được tổ chức thu thập, làm mới “đúng - đủ - sống - sạch”, cơ quan Nhà nước đã khai thác, sử dụng hiệu quả, sáng tạo để cung cấp cho các dịch vụ, nền tảng số; phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và công tác CĐS. Thông qua CSDL dùng chung cũng làm tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn tình trạng người dân khai báo, cung cấp dữ liệu nhiều lần, nhất là khi thực hiện các thủ tục hành chính, do việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước còn hạn chế, một số nơi chưa đồng bộ trong liên thông... Những hạn chế này cần sớm được khắc phục để các cơ quan bên trong, bên ngoài Nhà nước có thể khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật một cách hiệu quả.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày CĐS quốc gia 2023

Các hoạt động hưởng ứng ngày CĐS quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 19-10-2023 mang tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức với các hoạt động: Thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua hưởng ứng ngày CĐS quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh; phổ biến thông điệp ngày CĐS quốc gia năm 2023; thông tin, tuyên truyền về thông điệp CĐS trong tháng 10 - tháng tiêu dùng số; tuyên truyền về kết quả CĐS của tỉnh, của từng ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá kết quả công tác CĐS, hiện trạng phát triển DN công nghệ số, công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số tại tỉnh Thanh Hóa; công tác thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các tập đoàn, DN viễn thông và CNTT; định hướng triển khai và các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT và thu hút đầu tư DN công nghệ số tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Tổ chức trưng bày quảng bá các sản phẩm, dịch vụ CNTT, giải pháp công nghệ số phục vụ CĐS trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, ngân hàng; sản phẩm, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho CĐS; các mô hình, ứng dụng CĐS thành công; hội thảo kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ CNTT phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số khu vực miền Trung. Tổ chức tọa đàm, giao lưu với đoàn viên thanh niên các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố với chủ đề: đoàn thanh niên tham gia CĐS tại địa phương, đơn vị; tham quan mô hình CĐS trong các điểm di tích lịch sử, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá về các điểm di tích lịch sử, các điểm du lịch ứng dụng công nghệ số thành công tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân)...

Việc tổ chức Ngày CĐS quốc gia 10-10 hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến trình triển khai các nhiệm vụ về CĐS; thực hiện có hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm mang lại cuộc sống tiện ích, tốt đẹp hơn cho người dân, DN.

Bài và ảnh: Linh Hương