Khu vực Thanh Hóa chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, chiều tối và đêm 10/5 đợt không khí lạnh được tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Thanh Hoá.

Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Nghi Sơn.

Ngày 8/5 ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 10/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc bộ. Đến chiều tối và đêm 10/5 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hoá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên khu vực tỉnh Thanh Hóa chiều tối 9 đến ngày 10/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20 - 22 độ C.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Trên vùng biển, ở Vịnh Bắc bộ (bao gồm cả vùng biển Thanh Hóa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Cảnh báo, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa, mưa rào, cục bộ mưa to ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông. Mưa lớn cục bộ gây nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt nơi có địa hình dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Cấp 1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2

Hải Đăng