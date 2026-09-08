Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao lãnh đạo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam

Sáng 8/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao lãnh đạo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao lãnh đạo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nojima Masaaki, Giám đốc Khối Phát triển và Xây dựng, Tổng Quản lý cấp cao Ban Phát triển dự án Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trong quá trình triển khai Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Ông Nojima Masaaki, Giám đốc khối Phát triển và Xây dựng, Tổng Quản lý cấp cao Ban Phát triển dự án Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Theo ông Nojima Masaaki, trong quá trình đầu tư, xây dựng, dự án luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương; nhiều khó khăn, vướng mắc được tỉnh kịp thời tháo gỡ, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến khánh thành, đưa vào vận hành khoảng giữa tháng 10/2026.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp.

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa trong quá trình đưa dự án vào hoạt động; đồng thời kỳ vọng AEON MALL Thanh Hóa sẽ trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi tiếp.

Chúc mừng Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam sắp đưa Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa vào vận hành, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định, Thanh Hóa luôn quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm đưa Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa vào vận hành đúng kế hoạch; nghiên cứu xây dựng cảnh quan, không gian dịch vụ phù hợp, để trung tâm thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân Thanh Hóa và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao lãnh đạo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tăng cường sử dụng lao động tại chỗ, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; nghiên cứu đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa vào hệ thống bán lẻ của Tập đoàn, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm và hình ảnh xứ Thanh.

Ông Nojima Masaaki trao quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng.

Khẳng định tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế - xã hội của tỉnh.

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