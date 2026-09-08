Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư tại xã Tân Ninh và Như Thanh

Sáng 8/9, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã đi kiểm tra thực địa tiến độ triển khai một số dự án đầu tư tại xã Tân Ninh và xã Như Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư Dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên

Cùng tham gia có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang được triển khai xây dựng.

Tại xã Tân Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên và Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, Dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 30/5/2025, với tổng vốn đầu tư 6.634 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 58,6 ha, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Dự án gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: tượng Phật, nhà vòm hoa sen trắng, trục cảnh quan văn hóa, nhà biểu diễn văn hóa dân gian và làng văn hóa, hướng tới hình thành không gian du lịch văn hóa, tâm linh, cảnh quan đồng bộ tại Khu du lịch Am Tiên.

Các hạng mục đang thi công.

Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích Nhà nước thu hồi, tương ứng 23,62 ha; đã giao 22,49 ha. Đối với khoảng 35 ha phải thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà đầu tư đã thỏa thuận được 30,5 ha; còn khoảng 4,5 ha của 2 hộ đang tiếp tục thực hiện.

Tổng khối lượng thi công và giá trị thiết bị thực hiện đến ngày 7/9/2026 ước đạt 2.253 tỷ đồng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành; nhà vòm hoa sen trắng đã thi công đến tầng 5, đạt khoảng 40% khối lượng; phần lõi tượng Phật đã hoàn thành, kết cấu tượng đang được gia công, dự kiến lắp đặt từ tháng 10/2026. Trục cảnh quan văn hóa đang thi công phần móng, đạt khoảng 30% khối lượng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư phấn đấu trong năm 2027 hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, tượng Phật, nhà vòm hoa sen trắng và trục cảnh quan văn hóa để đưa vào vận hành, khai thác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nghe báo cáo dự án.

Đối với Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 23/4/2025, tổng vốn đầu tư 2.969 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 31,7 ha, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Dự án gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhà ga đi, nhà ga đến, 4 tuyến cáp treo và khu dịch vụ thương mại, tạo hệ thống kết nối và dịch vụ mới cho Khu du lịch Am Tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra thực địa thi công hạng mục tượng Phật.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng diện tích Nhà nước thu hồi, tương ứng 31,7 ha và đã được giao đất toàn bộ. Tổng khối lượng thi công và giá trị thiết bị thực hiện đến ngày 7/9 ước đạt 945 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai, gồm các hạng mục san nền, cấp điện, cấp nước, đạt khoảng 30% khối lượng.

Đối với hệ thống cáp treo, nhà đầu tư đã đặt hàng thiết bị với nhà sản xuất Doppelmayr, dự kiến triển khai thi công, lắp đặt từ tháng 12/2026. Chủ đầu tư phấn đấu trong năm 2027 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, nhà ga đi và tuyến cáp treo số 1 để đưa vào vận hành, khai thác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, tìm hiểu Khu du lịch Bến En.

Khu du lịch Bến En.

Tại xã Như Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Khu du lịch Bến En.

Bến En là khu vực có nhiều lợi thế về cảnh quan tự nhiên, mặt nước, rừng và hệ sinh thái, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và vui chơi giải trí.

Việc thu hút dự án đầu tư tại đây được kỳ vọng từng bước hình thành quần thể du lịch có quy mô, chất lượng, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan và tạo sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của Bến En, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung rà soát tiến độ từng dự án, từng hạng mục; xác định rõ khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để chủ động tháo gỡ, bảo đảm tiến độ đầu tư.

Đồng chí nhấn mạnh, các dự án du lịch phải được triển khai đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhưng phải đặc biệt coi trọng bảo vệ cảnh quan, môi trường và các giá trị văn hóa, lịch sử. Quá trình đầu tư cần tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng, có sức cạnh tranh, tăng khả năng kết nối giữa các điểm đến, qua đó mở rộng không gian phát triển du lịch của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nghe quy hoạch Khu du lịch Bến En.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong phối hợp; thường xuyên nắm chắc tình hình thực hiện dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Biến tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, văn hóa và sinh thái thành những sản phẩm du lịch cụ thể, có sức cạnh tranh; đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế du lịch Thanh Hóa trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cán bộ, kỹ sư trên công trường Dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho cán bộ Ban Quản lý vườn Quốc gia Bến En.

Minh Hiếu