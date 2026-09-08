Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu Dầu khí Việt Nam

Sáng 8/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS) về phương án đầu tư Dự án Kho ngầm dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu làm việc với Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu Dầu khí Việt Nam.

PVOS được thành lập năm 2008, là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực khởi xướng, đề xuất, đầu tư và phát triển hệ thống kho chứa ngầm quy mô lớn phục vụ chiến lược dự trữ quốc gia và thương mại.

Tại buổi làm việc, ông Shin Yong Kyu, Tổng Giám đốc PVOS cho biết, Nghi Sơn có Nhà máy Lọc hóa dầu quy mô lớn nhưng nguồn dầu thô phục vụ sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu. Vì vậy, nếu nguồn cung bị gián đoạn, Nghi Sơn sẽ là một trong những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại đây có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng Giám đốc PVOS Shin Yong Kyu phát biểu tại buổi làm việc.

Theo khảo sát của PVOS, khu vực núi Cốc, gần Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có điều kiện địa chất phù hợp để nghiên cứu xây dựng kho ngầm dự trữ dầu thô. Loại hình kho này có những ưu điểm về an toàn, chi phí đầu tư, vận hành và tuổi thọ công trình.

PVOS kỳ vọng dự án không chỉ giải quyết bài toán dự trữ quốc gia mà còn trở thành một nền tảng quan trọng để Thanh Hóa phát triển thành trung tâm năng lượng của Việt Nam, hình thành hệ sinh thái về dầu khí, năng lượng và các ngành công nghệ năng lượng mới trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Dự án Kho ngầm dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn là dự án năng lượng có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia và tỉnh Thanh Hóa, phù hợp với định hướng phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng. Đây cũng là một trong những dự án ưu tiên hàng đầu của Thanh Hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Các thành viên PVOS tham gia buổi làm việc.

Đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của PVOS với gần 2 thập kỷ chuyên nghiên cứu, phát triển công nghệ kho ngầm dự trữ dầu thô, kết hợp cùng mạng lưới đối tác quốc tế có năng lực; sự quan tâm, tâm huyết cùng những đề xuất cụ thể của PVOS đối với Dự án Kho ngầm dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định, Thanh Hóa sẽ phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, triển khai dự án theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng buổi làm việc sẽ tạo thêm cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo, góp phần sớm hiện thực hóa Dự án Kho ngầm dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn.

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