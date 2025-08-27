Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ bờ kênh T2

Trước tình trạng vỡ bờ kênh T2 tại xã Tống Sơn, ngay trong đêm 26/8 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra vị trí vỡ bờ kênh T2.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Công an tỉnh cùng các ngành có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chỉ đạo tại vị trí vỡ bờ kênh T2.

Mưa lớn kéo dài do bão số 5 khiến mực nước kênh T2 lên nhanh, tiêu thoát chậm nên xảy ra sự cố vỡ bờ kênh, gây ngập lụt 200 ha lúa của người dân xã Tống Sơn. Được biết, kênh T2 do Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý với chức năng tưới tiêu cho 700 ha đất nông nghiệp và khu vực dân cư vùng trũng thấp của xã Tống Sơn.

Các lực lượng kiểm tra hệ thống cống tiêu T2.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Tống Sơn đã phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân triển khai phương án “4 tại chỗ", tích cực triển khai các biện pháp khắc phục sự cố. Đồng thời báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra Trạm bơm Hà Yên.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các lực lượng và xã Tống Sơn thực hiện các biện pháp căng dây, đặt biển báo và cắt cử lực lượng canh gác không cho người dân vào khu vực xảy ra sự cố. Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các phương án khắc phục sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã tăng công suất Trạm bơm Hà Yên, nhanh chóng tiêu úng cho diện tích lúa của xã Tống Sơn bị ngập do sự cố gây ra.

Cùng với đó, phối hợp với Điện lực bảo đảm nguồn điện trong thời gian vận hành Trạm bơm Hà Yên và cống tiêu. Phân công lực lượng thường trực 24/24h, bảo đảm tiêu úng trong thời gian sớm nhất.

Lê Hợi