Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho các dự án tồn đọng kéo dài

Chiều ngày 26/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị.

Theo tổng hợp của Sở Tài chính, đến nay trên địa bàn tỉnh có 423 dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài, trong đó có 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp. Các vướng mắc tập trung chủ yếu vào những nhóm vấn đề lớn như: bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu; thiếu hụt vật liệu xây dựng; khó khăn trong bố trí tái định cư và một số nguyên nhân khác.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình về các dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Đối với dự án đầu tư công, có 55 dự án vướng GPMB, nhiều trường hợp người dân chưa thống nhất với phương án, đơn giá bồi thường, trong khi quỹ đất tái định cư hạn chế. 16 dự án gặp khó khăn do thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đáng chú ý, 20 dự án ảnh hưởng bởi năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Có 21 dự án gặp các vướng mắc khác như thiếu vật liệu xây dựng, cần điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư hoặc chịu tác động trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các sở, ngành dự hội nghị.

Với dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất, có 68 dự án vướng thủ tục pháp lý, liên quan đến xác định giá đất, tiền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch; 40 dự án gặp vướng mắc GPMB; 179 dự án gặp khó khăn do năng lực nhà đầu tư, nhất là sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp thiếu vốn để tiếp tục triển khai; 24 dự án vướng các nguyên nhân khác như nợ thuế, điều kiện kinh doanh bất động sản, tạm dừng để lập thiết kế ...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các giải pháp xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền của ngành.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành liên quan đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc và quá trình biện pháp giải quyết đối với nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền. Theo các đơn vị, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thể chế trong công tác GPMB và tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng, nhất là cát xây dựng, đang trở thành điểm nghẽn lớn. Hiện ngành nông nghiệp và môi trường đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm các vị trí mỏ mới để đưa vào danh mục thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 66.4, Tuy nhiên, với những mỏ cát có trữ lượng lớn, việc tháo gỡ trong ngắn hạn vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể giải quyết dứt điểm.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Sở Xây dựng nêu quan điểm, mỗi dự án tồn đọng có những vướng mắc rất khác nhau, không thể xử lý theo một “khuôn mẫu” chung. Trên cơ sở đó, Sở đã phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo trực tiếp theo dõi từng nhóm dự án, chủ động làm việc với các nhà đầu tư để nắm bắt khó khăn, đề xuất hướng xử lý. Sở Xây dựng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành trực tiếp tham gia tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án thuộc lĩnh vực mình quản lý, tránh tình trạng đùn đẩy, chờ đợi.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh về yêu cầu thống nhất cách tiếp cận và phương án xử lý đối với các nhóm dự án tồn đọng. Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trong các nhóm khó khăn hiện nay, GPMB và tái định cư là vấn đề then chốt, có tính quyết định đến tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng bày tỏ quan điểm các địa phương cần chủ động nghiên cứu kỹ các quy định mới theo phân cấp, phân quyền, từ đó mạnh dạn đề xuất và ban hành các cơ chế “hỗ trợ khác” trong GPMB theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Đối với những dự án gặp khó khăn trong bố trí tái định cư, cần có giải pháp đồng bộ, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương, tránh để kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Qua báo cáo và ý kiến của các sở, ngành, có thể thấy công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng đã được triển khai, tuy nhiên vẫn còn không ít dự án chưa được đưa ra khỏi trạng thái “nghiên cứu”, chưa có giải pháp xử lý cụ thể, thậm chí có dự án đã quá thời hạn theo kế hoạch nhưng kết quả chưa rõ ràng. Điều này đòi hỏi phải có cách làm quyết liệt hơn, thực chất hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo giải quyết các dự án tồn đọng, vướng mắc, có nguy cơ gây lãng phí, thất thoát; bảo đảm Ban Chỉ đạo hoạt động thực chất, có phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và danh mục dự án kèm theo, rà soát lại toàn bộ các dự án đã được giao nhiệm vụ; báo cáo cụ thể kết quả thực hiện từng dự án, đánh giá rõ thực trạng, nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/01/2026 để tổng hợp. Những dự án, nội dung chưa hoàn thành phải nêu rõ lý do, trách nhiệm và kiến nghị hướng xử lý.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp theo từng nhóm vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc trực tiếp với từng nhóm dự án. Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết theo lĩnh vực được phân công thì giải quyết ngay; những vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh thì tham mưu, đề xuất cụ thể để xem xét, quyết định; trường hợp vượt thẩm quyền, cần có chủ trương lớn hơn thì tổng hợp, báo cáo xin ý kiến theo đúng quy định, bảo đảm bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các kết luận liên quan đến xử lý tồn đọng về đất đai, dự án kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc tháo gỡ cần xác định rõ lộ trình xử lý từng dự án. "Dự án nào có thể giải quyết dứt điểm sớm thì tập trung làm trước; dự án còn ý kiến khác nhau, cần bổ sung hồ sơ, thì phải xác định thời gian, bước đi cụ thể. Có thể tổ chức các buổi làm việc chuyên đề, thậm chí riêng buổi làm việc cho một dự án khó, để phân tích kỹ, xử lý đến nơi đến chốn".

Mục tiêu đặt ra là trong năm 2026 phải xác định rõ dự án nào giải quyết trong từng tháng, từng quý; không để tình trạng chung chung, kéo dài, không rõ kết quả. Dự án nào có thể dứt điểm thì phải dứt điểm, tránh để tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và niềm tin của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh.

Đối với việc triển khai cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 66.4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan tăng cường đề xuất nâng trữ lượng, phê duyệt các mỏ đất, mỏ vật liệu mới, bảo đảm nguồn cung cho các công trình, dự án trọng điểm. Việc tháo gỡ khó khăn không chỉ dừng lại ở việc “gỡ từng dự án”, mà phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là khơi thông nguồn lực đầu tư, chống lãng phí đất đai, tài sản xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

Minh Hằng