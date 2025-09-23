Chủ động ứng phó siêu bão RAGASA, đặt an toàn của người dân lên hàng đầu

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão RAGASA, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh yêu cầu đặt tính mạng, sức khỏe và an toàn của người dân lên hàng đầu. Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các cơ quan, lực lượng chủ động nắm tình hình, triển khai kịp thời các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị.

Chiều 23/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAGASA (bão số 9 năm 2025).

Điểm cầu các xã, phường tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với tình hình thực tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các cấp duy trì chế độ trực chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng; đồng thời chuẩn bị lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều, bảo đảm an toàn các tuyến đê theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chiến sỹ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Xây dựng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã tổ chức vận hành theo đúng các quy trình được phê duyệt; chủ động vận hành xả nước hạ thấp mực nước hồ để đón lũ đảm bảo an toàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đến ngày 23/9/2025, các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ thu mùa, đạt gần 50% tổng diện tích gieo trồng. Trong đó, nhiều diện tích lúa vùng trũng thấp đã bắt đầu thu hoạch sớm khi đạt độ chín trên 80%, đặc biệt tại các vùng: Yên Định, Thiệu Hoá, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc... Ngoài ra, việc thu hoạch ngô và rau màu cũng đang được triển khai đồng bộ theo kế hoạch.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác rà soát, kiểm kê, hướng dẫn tàu thuyền phòng tránh bão. Tính đến 15 giờ ngày 23/9, có 6.234 phương tiện với gần 19.000 lao động đang neo đậu an toàn tại bến; còn khoảng 300 phương tiện đang hoạt động tại các vùng biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, TPHCM, Đắk Lắk. Chủ tàu, thuyền trưởng đều đã được thông tin đầy đủ về diễn biến siêu bão RAGASA và giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Đại biện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các xã, phường đã báo cáo công tác ứng phó và triển khai phương án, kế hoạch khẩn cấp với bão số 9 năm 2025. Các địa phương cũng chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời người dân ở khu vực nguy hiểm và tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cấp ngành, địa phương trong việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9. Với tinh thần đặt tính mạng, an toàn và sức khỏe của người dân lên trên hết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ngập lụt trũng thấp, không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cùng với đó, các lực lượng, địa phương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện; bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng các phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn. Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ.

Các lực lượng vũ trang sẵn sàng cơ động hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nông sản sắp đến thời kỳ thu hoạch, nhất là những diện tích lúa chín hơn 80% trở lên, để hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng công tác tiêu úng cho diện tích nông nghiệp, huy động tối đa nhân lực, thiết bị sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng; chuẩn bị cho công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều để đảm bảo an toàn các tuyến đê.

Sở Xây dựng rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ cũng như chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ để giảm thiệt hại.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách cần chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, nhấn mạnh: Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, đạt cấp siêu bão, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, các ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung cao độ, không chủ quan, lơ là, thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó với bão số 9 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lê Hợi