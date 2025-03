Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc: Ít nhất 26 người thiệt mạng

Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/3, diện tích cháy rừng tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi so với một ngày trước.

Ngôi làng bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Yeongyang, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhà chức trách gọi đây là thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất tại nước này, với ít nhất 26 người thiệt mạng và một số ngôi đền cổ bị thiêu rụi.

Hơn 33.000ha rừng đã bị thiêu rụi hoặc vẫn đang cháy sau khi lửa bắt đầu bùng phát tại huyện Uiseong, miền Trung Hàn Quốc, theo đó đây là đám cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Trước đó, 24.000ha rừng đã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng kỷ lục vào tháng 3/2000.

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ nhằm ứng phó với thảm họa trên, quyền Tổng thống Han Duck Soo nhấn mạnh: “Chúng ta đang trong tình trạng nguy cấp trên toàn quốc với nhiều thương vong do cháy rừng lan nhanh chưa từng thấy."

Trước tình hình trên, quân đội đã giải phóng các kho nhiên liệu hàng không để giúp các trực thăng chữa cháy tiếp tục công tác dập tắt đám cháy đã hoành hành khắp vùng núi ở Đông Nam Hàn Quốc trong 1 tuần qua.

Bộ An toàn Công cộng và An ninh cho biết hơn 120 trực thăng đã được triển khai tại một số khu vực đang nỗ lực khống chế cháy rừng. Do địa hình đồi núi, Hàn Quốc phải sử dụng trực thăng để dập tắt đám cháy.

Lửa bùng phát từ huyện Uiseong, sau đó lan nhanh về phía Đông và gần bờ biển. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn do gió mạnh và điều kiện thời tiết hanh khô.

Cơ quan Khí tượng vừa dự báo có mưa ở khu vực phía Tây Nam, song lượng mưa dự kiến sẽ chưa đến 5mm tại đa số các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức Hàn Quốc nhận định lượng mưa ít ỏi sẽ khó có thể giúp dập tắt cháy rừng tại đây./.

