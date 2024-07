Chảy mãi mạch nguồn Nậm Má, Nậm Xăm (Kỳ 2): Những chiến công thầm lặng

Hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 213,6km, với 3 cửa khẩu, gồm: Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) - Nậm Xôi (Viêng Xay); Cửa khẩu quốc gia Tén Tằn (Mường Lát) - Sổm Vẳng (Sốp Bâu); cửa khẩu phụ Khẹo (Thường Xuân) - Thà Láu (Sầm Tớ) và có nhiều đường mòn, lối mở. Những năm qua, các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các huyện vùng biên, đồng bào các dân tộc hai ở bên biên giới đã và đang chung tay gìn giữ bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới đoàn kết, hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 215, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Bâu (Hủa Phăn, Lào) phối hợp tuần tra song phương.

Linh thiêng cột mốc

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới cách thành phố Thanh Hóa khoảng 250km về phía Tây. Đây là huyện xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, là địa bàn có vị trí quốc phòng - an ninh quan trọng. Toàn huyện có 6 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Dao, Mường, Kinh cùng sinh sống với hơn 8.800 hộ, trong đó đồng bào dân tộc Mông, Thái chiếm số đông.

Mường Lát có hơn 105km đường biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), có Cửa khẩu quốc gia Tén Tằn tiếp giáp với Cửa khẩu Sổm Vẳng (huyện Sốp Bâu). Hiện có 5 đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đứng chân trên địa bàn huyện Mường Lát gồm các Đồn Biên phòng: Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, cửa khẩu Tén Tằn, Quang Chiểu.

Những năm qua, những người lính biên phòng trên tuyến Mường Lát cùng cấp ủy, chính quyền, quân và đồng bào các dân tộc và lực lượng chức năng phía bạn Lào, bà con cụm bản giáp biên chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đối ngoại; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy vùng biên; xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Sông Mã từ Lào chảy về Việt Nam qua địa bàn huyện Mường Lát.

Trong chuyến công tác ngược ngàn vùng cao Mường Lát đầu tháng 6/2024, chúng tôi có dịp đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng Trung Lý, Pù Nhi, cửa khẩu Tén Tằn, cảm nhận tình cảm, sự nhiệt tình, trách nhiệm và sự vất vả, hy sinh của những người lính biên phòng trên tuyến biên giới. Trong quá trình làm việc, những người lính biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng biên phòng, quân sự, công an, hải quan của tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã cùng giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hai Đảng, Nhà nước giao phó.

Phóng viên Báo Thanh Hóa trao đổi cùng cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Kéo Hượn (Đồn Biên phòng Pù Nhi) và đại diện Trung đội Khằm Nàng, Đại đội Biên phòng 215 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn).

Ở lối mở Trạm kiểm soát biên phòng Kéo Hượn (Đồn Biên phòng Pù Nhi), chúng tôi làm việc với các chiến sĩ trong chốt và những người lính biên phòng thuộc Trung đội Khằm Nàng, Đại đội Biên phòng 215 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn). Đại úy Đen Cham Phôn, Trung đội trưởng và Thượng sỹ Oi Văn My Xay nói tiếng Việt Nam khá tốt. Đại úy Đen Cham Phôn chia sẻ: Trung đội Khằm Nàng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 8 cột mốc (từ cột mốc 308 đến 315) tiếp giáp với xã Nhi Sơn và Trung Lý. Địa điểm đóng quân của trung đội cách xa trung tâm huyện Viêng Xay khoảng 81km, đường sá đi lại khó khăn. Thời gian qua, Trung đội đã cùng lực lượng biên phòng của Đồn Biên phòng Trung Lý, Pù Nhi thường xuyên trao đổi tình hình, thực hiện công tác tuần tra đơn phương, song phương, cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc; đảm bảo an ninh khu vực vùng biên, duy trì tình đoàn kết, hữu nghị quân, dân hai bên biên giới.

Trước đó, trong chuyến công tác tại huyện Viêng Xay, chúng tôi có dịp làm việc với Đại đội Biên phòng 215 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào), đóng quân ở bản Pun Cáu, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xay. Đại đội phụ trách 107km đường biên giới tiếp giáp với các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn của Thanh Hóa, 46 cột mốc, 2 cửa khẩu, 3 lối mở. Đơn vị đại đội với cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, ngoài dãy nhà một tầng kiên cố để làm việc, cán bộ, chiến sỹ ở đây dựng tạm ngôi nhà tranh làm nơi ăn nghỉ, tuy nhiên vượt qua khó khăn những người lính biên phòng hai bên biên giới cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững tình hữu nghị, đoàn kết của hai quốc gia, dân tộc.

Cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) kiểm tra phương tiện qua lại cửa khẩu.

Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khu vực vùng biên

BĐBP tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hai tuyến biên giới, trong đó, biên giới đất liền dài 213,6km với 88 vị trí/92 cột mốc, 102km đường bờ biển. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tiếp tục triển khai, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021 - 2025; quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao Nhân dân. Tập trung tuyên truyền, giáp dục cho cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị, đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giáo dục truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình và trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn. Phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng của nước bạn, tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành tốt các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác, Biên bản ghi nhớ và chủ trương, chính sách, pháp luật của hai tỉnh, hai Nhà nước; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự. Tổ chức Hội đàm thường niên với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn; chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền giao ban, trao đổi tình hình định kỳ, đột xuất với Đại đội Biên phòng 214, 215, 216, 218, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Sốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ và các đồn, trạm công an, hải quan cửa khẩu của nước bạn Lào đúng quy định.

Đồn Biên phòng Trung Lý thăm và tặng quà chúc mừng Đại đội Biên phòng 215 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Làò) nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Thanh Hóa tham gia công tác hỗ trợ giúp đỡ bạn, củng cố cơ sở chính trị tại các bản giáp biên; nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay tổ chức thăm, tặng quà cho lực lượng biên giới, chính quyền Lào; hỗ trợ vật chất cho các Đại đội để giúp Lào xây dựng củng cố lại doanh trại phục vụ sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện Chương trình “Nâng bước trẻ em Lào đến trường”, 11 đồn biên phòng đang đỡ đầu 11 học sinh Lào, mỗi tháng 500.000 đồng/cháu. Công tác kết nghĩa giữa các đồn, trạm, lực lượng vũ trang, các cụm dân cư hai bên biên giới đã được thực hiện nghiêm túc, ấm tình.

Lực lượng biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hai bên biên giới giữa 17 cặp bản trên phạm vi 4 huyện biên giới với 3 huyện biên giới tỉnh Hủa Phăn; 6 đồn biên phòng tỉnh Thanh Hóa với 3 Đại đội biên phòng của tỉnh Hủa Phăn... Công tác phối hợp kiểm soát xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu tuyến biên giới đất liền được phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn.

Giao ban định kỳ giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tháng 6/2024. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Năm 2023, các đồn biên phòng tuyến đất liền của Thanh Hóa đã phối hợp với Lào tuần tra song phương được 47 lần/1.248 lượt đồng chí tham gia, quá trình tuần tra đảm bảo an toàn, đúng nguyên tắc đối ngoại; chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với các đơn vị Lào thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin, tình hình liên quan được 61 lần.

6 tháng đầu năm 2024, phối hợp với Lào tuần tra song phương được 18 lần/432 lượt cán bộ chiên sỹ tham gia; chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với các đơn vị Lào tổ chức trao đổi thông tin, tình hình liên quan được 22 lần. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Lào kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện ra vào biên giới, cửa khẩu đường bộ. Xuất nhập cảnh cho 41.616 lượt người/12.626 lượt phương tiện; xuất nhập cảnh vùng biên giới cho 29.910 lượt người/1.645 lượt phương tiện.

6 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp phòng, chống tội phạm qua biên giới được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền tổ chức nắm tình hình nội, ngoại biên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm. Xây dựng 2 chuyên án đấu tranh với các hoạt động tội phạm ma túy và vật liệu nổ. Chủ trì bắt, xử lý 67 vụ/74 đối tượng; thu giữ 4.196,613 gam heroin, 7.979,71 gam ketamin, 2.940,69 gam ma túy đá, 23.719 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng, 100 viên đạn, 6kg thuốc nổ, 100 kíp nổ và nhiều tang vật khác. Khởi tố 18 vụ/21 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 45 vụ/49 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 401.900.000 đồng. Phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ, xử lý 6 vụ/8 đối tượng; tham mưu địa phương xử lý 4 vụ/4 đối tượng; tuyên truyền Nhân dân giao nộp 79 khẩu súng tự chế.

Đại tá Phăn Sỉ Xón Mi Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn giới thiệu hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. (Ảnh tư liệu)

Trong xu thế hội nhập và phát triển của khu vực và thế giới ngày nay, truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Thanh Hóa - Hủa Phăn đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh tiếp tục chăm lo vun đắp, ngày càng phát triển tốt đẹp. Hằng năm, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã có nhiều đoàn đại biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố của hai tỉnh gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm, triển khai các nội dung thỏa thuận và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến quan hệ giữa hai tỉnh, hai địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển an ninh - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia; đồng thời, bảo đảm môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút hợp tác đầu tư, thương mại. Đường biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn thực sự là đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Hợp tác trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh cũng chính là tiền đề vững chắc cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Ngọc Huấn – Kiều Huyền