Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Nhóm PV Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10, kèm theo mưa to và gió lớn đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Hàm Rồng và một số địa phương trong tỉnh bị bật gốc, gãy đổ.

Cây xanh bị bật gốc trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua Công an phường Hàm Rồng (phường Hàm Rồng).Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Cây xanh bị gãy đổ tại phường Hàm Rồng đã cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Cây canh bật gốc trên nhiều tuyến đường ở phường Hàm Rồng.

Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn khiến những cây xanh bị bật gốc, đổ ra đường.

Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Ở xã Quảng Bình nhiều cây xanh cũng bị bật gốc do ảnh hưởng của bão, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, xử lý cây gãy đổ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Lực lượng chức năng xã Quảng Bình xuyên đêm dọn dẹp cây gãy đổ, bảo đảm lưu thông cho các tuyến đường.

Nhóm PV Thời sự

