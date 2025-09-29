Cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10, kèm theo mưa to và gió lớn đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Hàm Rồng và một số địa phương trong tỉnh bị bật gốc, gãy đổ.

Cây xanh bị bật gốc trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua Công an phường Hàm Rồng (phường Hàm Rồng).

Cây xanh bị gãy đổ tại phường Hàm Rồng đã cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Cây canh bật gốc trên nhiều tuyến đường ở phường Hàm Rồng.

Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn khiến những cây xanh bị bật gốc, đổ ra đường.

Ở xã Quảng Bình nhiều cây xanh cũng bị bật gốc do ảnh hưởng của bão, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, xử lý cây gãy đổ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Quảng Bình xuyên đêm dọn dẹp cây gãy đổ, bảo đảm lưu thông cho các tuyến đường.

Nhóm PV Thời sự