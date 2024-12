Capella Hanoi giữ vị trí Top 3 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2025 do The Times bình chọn

Capella Hanoi tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành khách sạn cao cấp khi nhận loạt giải thưởng danh giá từ Global Recognition Award, Tạp chí Robb Report và The Times ngay trước thềm năm mới.

“Hat-trick” ấn tượng khép lại năm 2024

Capella Hanoi mới đây đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, khép lại năm 2024 thành công khi nhận liên tiếp các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Đầu tiên là Giải Global Recognition Award 2024, được trao bởi Business Insider, một trang tin tức kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Giải thưởng này công nhận nỗ lực không ngừng của Capella Hanoi trong việc mang đến những trải nghiệm dịch vụ độc đáo, giúp chinh phục cả những vị khách khó tính nhất từ khắp nơi trên thế giới.

Capella Hanoi khép lại năm 2024 với nhiều giải thưởng danh giá.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực lưu trú, Capella Hanoi còn ghi điểm mạnh mẽ ở lĩnh vực ẩm thực. Nhà hàng Hibana by Koki với 2 năm liên tiếp nhận 1 sao Michelin, đã được Robb Report, tạp chí danh giá chuyên đánh giá về phong cách sống xa xỉ, vinh danh là một trong 25 nhà hàng tốt nhất Việt Nam. Sự công nhận này một lần nữa khẳng định chất lượng đỉnh cao của Hibana by Koki và sự đầu tư nghiêm túc của Capella Hanoi vào việc tạo nên những trải nghiệm ẩm thực khác biệt. Đặc biệt, bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi của Hibana by Koki cũng đã vừa xuất sắc nhận giải thưởng One Knife trong lễ trao giải Best Chef Awards tại Dubai. Đây là giải thưởng danh giá chỉ dành cho những đầu bếp không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn có đóng góp lớn lao trong việc nâng tầm nghệ thuật ẩm thực.

Bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi cùng các đồng nghiệp tại Hibana by Koki.

Khép lại chuỗi thành tích ấn tượng, Capella Hanoi lọt vào top 3 trong danh sách 16 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2025 do tờ The Times, một trong những tờ báo uy tín nhất thế giới, bình chọn. Với bề dày lịch sử 240 năm và được biết đến như một chuẩn mực đánh giá toàn cầu, The Times đã gọi tên Capella Hanoi như một điểm đến không thể bỏ qua, với kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco để trở thành một biểu tượng đương đại ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Những thành tựu này không chỉ tôn vinh chất lượng dịch vụ vượt trội, nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao mà còn củng cố vị thế hàng đầu của khách sạn trên bản đồ du lịch thế giới.

Sức hút đến từ sự khác biệt

Capella Hanoi được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley.

Không khó để lý giải vì sao Capella Hanoi lại được vinh danh qua liên tiếp những giải thưởng danh giá đến vậy. Tọa lạc giữa lòng phố cổ Hà Nội, khách sạn mang đến một không gian sang trọng đầy tinh tế với sự kết hợp hoàn hảo giữa lịch sử và hiện đại. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley, khách sạn lấy cảm hứng từ phong cách Art Nouveau và Art Deco, mang hơi thở của Nhà Hát Lớn Hà Nội và vẻ đẹp lộng lẫy của những năm 1920, khiến Capella Hanoi trở thành một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, một biểu tượng của sự xa hoa vượt thời gian.

The Hudson Rooms.

Không chỉ ghi dấu bằng thiết kế độc đáo, Capella Hà Nội còn chinh phục thực khách với nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao. Nhà hàng Hibana by Koki với phong cách Teppanyaki đậm chất Nhật Bản đã xuất sắc duy trì 1 sao Michelin tới hai năm liên tiếp, trong khi các nhà hàng Backstage và Izakaya by Koki cũng được Michelin đề xuất nhờ chất lượng vượt trội. Quán bar bí mật Track 61 và The Hudson Rooms tại tầng cao nhất khách sạn mang đến những trải nghiệm khó quên cho những thượng khách, từ bộ sưu tập whiskey hiếm có đến không gian phong cách New York thập niên 1920 ấn tượng.

Bể bơi La Grotta.

Capella Hanoi còn là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thư giãn. Với khu spa Auriga và bể bơi La Grotta tuyệt đẹp, khách sạn mang đến không gian tĩnh lặng như một ốc đảo giữa lòng thành phố.

Sự vinh danh từ các giải thưởng danh giá không chỉ là niềm tự hào của Capella Hanoi mà còn là sự khẳng định vị thế tiên phong trong ngành khách sạn cao cấp Việt Nam. Với dịch vụ đỉnh cao, thiết kế độc nhất vô nhị và tinh thần không ngừng sáng tạo, Capella Hanoi tiếp tục là biểu tượng của sự hoàn hảo và là điểm đến không thể bỏ lỡ khi đặt chân tới thủ đô.

Kể từ khi chính thức ra mắt, khách sạn boutique đặc biệt sang trọng của Sun Group đã không ngừng được vinh danh bởi các tổ chức giải thưởng và truyền thông quốc tế. Vào tháng 7/2024, Travel + Leisure đã vinh danh Capella Hanoi trong “Top 20 khách sạn trong thành phố tốt nhất châu Á”. Trước đó vào tháng 6/2023, tạp chí này cũng từng bình chọn Capella Hanoi là khách sạn trong thành phố tốt nhất Việt Nam. Thời báo New York Times (Mỹ) từng ca ngợi Capella Hanoi là 1 trong 10 khách sạn mới nổi bật nhất Châu Á. Còn ngay khi vừa mới ra mắt vào tháng 04/2022, chỉ sau hai tháng, Travel + Leisure đã xướng danh Capella Hanoi là một trong “100 khách sạn mới tốt nhất thế giới”.

Tùng Dương