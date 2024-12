Cấp ủy, chính quyền cơ sở huyện Quan Sơn cần tích cực vào cuộc hỗ trợ người dân tái định cư xen ghép

Được sống trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi là điều mong ước của mọi người, nhưng có nhiều người do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, do sức khỏe, do bệnh tật mà phải chấp nhận sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Với họ, được ở trong ngôi nhà kiên cố chỉ là mơ ước, và ước mơ ấy đã thành hiện thực khi những ngôi nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được hoàn thiện, trở thành ngôi nhà của tình tương thân, tương ái.