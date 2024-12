Dù đoạn đường đưa cơm chỉ dài chừng 2 - 3 km nhưng lỗ chỗ những vết đạn, hố bom; chưa kể khi đi có thể gặp phải bom, mìn hay biệt kích, thám báo. Có hôm, đi từ 2, 3h chiều nhưng mãi đến 1, 2h sáng ngày hôm sau mới đến được trận địa phát cơm cho đồng đội. Về đến nhà 8, 9h sáng lại lao vào chuẩn bị cho cơm buổi chiều đưa đi. Một lần, ông và 3 đồng đội khác đang trên đường đi đưa cơm thì gặp máy bay địch phải ẩn nấp trong hầm. Một quả bom nổ gần hầm khiến tất cả bị vùi kín. Ông may mắn sống sót, tự đội đất ngoi lên. Không chút chậm trễ, ông dùng tay đào bới những người còn lại. “Thời chiến, sống – chết trong gang tất. Sáng gánh cơm lên, anh em còn trêu nắm cơm to, nắm cơm nhỏ đòi ăn thêm. Chiều mang nắm cơm to lên đã thấy thừa vài nắm. Đau xót! Mình còn sống là may mắn lắm rồi”, ông Cới ngậm ngùi.

Câu chuyện về những người đồng đội nghẹn lại nơi cổ họng của người lính già đã bao lần vào sinh ra tử. Bền chí kiên gan đối diện với khó khăn, thiếu thốn trong những tháng ngày kháng chiến, nhưng ông dường như mất hết sức lực trước sự hy sinh của những người đồng đội. “Có cậu muốn ăn một bữa no cũng không được. Cậu khác muốn tắm suối cũng không xong …”.

Thương anh em chiến đấu vất vả, ông luôn tìm cách cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Không chỉ lặn lội trong rừng sâu đổ dế, hái măng, ông còn tự mình dòng dây kéo thuyền, lội xuống nước đẩy thuyền dọc theo bờ sông để tìm ốc, cá… Tận dụng thời gian, công sức, mỗi khi gánh bát, đĩa xuống núi rửa, ông gánh thêm vài bó củi. Nhiều hôm, anh nuôi Cao Xuân Cới quên ngủ, cố lo cho đơn vị có những bữa cơm ngon.

Người chiến sĩ kiêm anh nuôi ấy trong 4 năm liên tiếp (1971-1975) đều được đơn vị bầu là chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng.