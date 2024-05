Cảnh giác trước Fake News về công tác phòng chống tội phạm đánh bạc qua mạng

Một số đối tượng đã tán phát đơn tố cáo sai sự thật về công tác đấu tranh, xử lý các trang mạng, đường dây tổ chức đánh bạc của cơ quan chức năng. Đây thực chất là thông tin xấu độc, sai sự thật.

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn, phức tạp trên địa bàn cả nước.

Các đơn vị nghiệp vụ còn thường xuyên trao đổi, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn các trang mạng, đường dẫn, tài khoản mạng xã hội có hoạt động quảng cáo, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Kết quả các mặt công tác đã góp phần đẩy lùi, ngăn chặn hoạt động phức tạp của loại tội phạm đánh bạc, hạn chế hậu quả thiệt hại về kinh tế, hệ lụy cho xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên không gian mạng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động của loại tội phạm này ngày một tinh vi, liên tục thay đổi tên miền truy cập, sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài để tránh sự phát hiện, truy vết, ngăn chặn của các đơn vị chức năng. Các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin quảng cáo về hoạt động đánh bạc qua mạng.

Một số đối tượng còn tán phát “đơn tố cáo” sai sự thật về công tác đấu tranh, xử lý các “trang mạng,” đường dây tổ chức đánh bạc của cơ quan chức năng. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khẳng định đây là thông tin xấu độc, sai sự thật nhằm thu hút dư luận xã hội, công kích, hạ uy tín các đơn vị chức năng để nhằm mục đích quảng cáo về các trang mạng, đường dây đánh bạc.

Một số đối tượng đã tán phát “đơn tố cáo” sai sự thật về công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trước tình hình trên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, truy vết các đối tượng có hành vi tán phát thông tin quảng cáo hoạt động đánh bạc qua mạng, “đơn tố cáo” sai sự thật để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức về hậu quả, tác hại của tội phạm đánh bạc qua mạng; cảnh giác trước các thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động quảng cáo, tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng, đề nghị người dân cần kịp thời báo tin tố giác tới cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và truyền thông, người dân đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng dưới mọi hình thức; phối hợp với các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật đối với các đối tượng vi phạm./.

Theo Vietnam+