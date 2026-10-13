Căn hộ Sun Group Nam Hà Nội lấp đầy hơn 90% chỉ sau một năm

Chỉ sau thời gian ngắn bàn giao, hơn 90% căn hộ Art Residence đã nhanh chóng đón cư dân về sinh sống. Con số chứng minh sức hút của khu đô thị Sun Urban City, nơi cư dân có thể về ở, khai thác kinh doanh và tận hưởng ngay hệ sinh thái tiện ích đã thành hình.

Căn hộ bàn giao chất lượng

Nhận căn hộ Art Residence từ đầu năm 2026, gia đình kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường chỉ mất khoảng 1-2 tháng hoàn thiện nội thất trước khi chuyển vào tổ ấm mới tại Sun Urban City. Theo anh Cường, khi mua căn hộ, anh chọn phương án bàn giao thô để có thể chủ động thiết kế, hoàn thiện không gian theo nhu cầu. “Khi nhận nhà, bên trong căn hộ đã được hoàn thiện cơ bản theo cam kết, mặt bằng và hệ thống kỹ thuật cũng thuận lợi cho việc thi công nội thất. Căn hộ có thiết kế trần cao nên việc lên ý tưởng cho không gian sống cũng dễ dàng, linh hoạt”, anh Cường chia sẻ.

Những cư dân đầu tiên của Sun Urban City như anh Cường sau khi về ở đều hài lòng với chất lượng thi công căn hộ, mức độ hoàn thiện cảnh quan.

Căn hộ Art Residence ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gấn tượng. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh nhu cầu ở, các “căn hộ F1” này cũng có thể khai thác cho thuê mang lại nguồn thu ổn định cho các chủ sở hữu, đồng thời chứng thực cho cam kết ban đầu về một khu đô thị nghỉ dưỡng 1001 tiện ích tại cửa ngõ Nam Hà Nội.

Chị Phạm Thị Hiên, một nhà đầu tư tại Đồng Văn, cho biết 4 căn hộ Art Residence của chị sau khi nhận bàn giao cuối năm 2025 và hoàn thiện nội thất đã nhanh chóng tìm được khách thuê dài hạn. “Tôi đang cho thuê những căn studio với mức giá từ 5,5-6 triệu đồng một tháng. Những căn có view đẹp, tầng cao hơn thì giá tốt hơn, có thể đạt khoảng 7 triệu đồng”, chị Hiên chia sẻ.

Môi trường sống an toàn, văn minh

Sun Urban City cũng ghi điểm với hệ thống quản lý, vận hành được thiết lập ngay từ những ngày đầu bàn giao. Ban quản lý hỗ trợ cư dân nhanh chóng, hệ thống an ninh kiểm soát ra vào chặt chẽ và các dịch vụ vận hành chuyên nghiệp mang đến sự an tâm. Đây cũng là những yếu tố quan trọng tạo nên tiêu chuẩn sống cao cấp cho khu đô thị, nhắm đến nhóm cư dân/khách thuê cao cấp, đặc biệt là người nước ngoài.

Cư dân quốc tế yêu thích cuộc sống tại Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương

Dù mới chuyển về sinh sống gần hai tháng, anh Kadi Ahmed, người Algeria, cho biết anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Sun Urban City:“Thú thật, môi trường sống và an ninh được đảm bảo là yếu tố hàng đầu với tôi. Tôi cảm thấy an toàn như đang ở quê nhà, không hề cảm thấy mình là người nước ngoài. Cộng đồng ở đây rất thân thiện, mọi người hay giúp đỡ nhau”.

Cũng theo đại diện Ban quản lý, cư dân đa phần là chuyên gia tại các khu công nghiệp xung quanh. Ở tòa A1 khu Art Residence, khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản rất đông. Sau đó, khi Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, một lượng lớn các y bác sĩ cũng về đây, tạo nên cộng đồng cư dân trí thức và môi trường sống văn minh. Đó là giá trị vô hình mà khách hàng dễ dàng cảm nhận được.

Căn hộ cao tầng tại Sun Urban City gia tăng sức hút. Ảnh: Ánh Dương

Đối với nhiều khách hàng có kế hoạch an cư tại phường Hà Nam, nhịp sống tại khu căn hộ Art Residence chính là dẫn chứng sinh động nhất để họ an tâm “xuống tiền”.

“Nhiều trường hợp mua thêm căn hộ thứ hai, thậm chí thứ ba. Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi người mua nhà lần đầu có thể dựa trên kỳ vọng, nhưng người đã bỏ tiền vào dự án rồi mà tiếp tục mua thêm sản phẩm thì thường dựa trên những trải nghiệm thực tế”, bà Hà Lê, Giám đốc kinh doanh Công ty bất động sản Smart Realtor, cho biết.

Tiện ích vận hành sớm, nhịp sống tiện nghi

Cùng với tiến độ bàn giao, hệ tiện ích đa dạng ngày một hoàn thiện cũng góp phần tạo sức hút an cư tại Sun Urban City. Ngay từ trước khi những căn hộ Art Residence đầu tiên đón cư dân về ở, Công viên Lễ hội và Công viên nước Sun World Ha Nam đã đi vào hoạt động, mang đến nhịp sống sôi động với chuỗi hoạt động giải trí, sự kiện, lễ hội cùng những màn trình diễn nhạc nước, pháo hoa dịp cuối tuần.

Hệ thống đại công viên làm giàu thêm nhịp sống đại đô thị. Ảnh: Ánh Dương

Trải nghiệm tiện ích sau đó tiếp tục được mở rộng với Công viên Thể thao Sun Sports City Ninh Binh và mới đây là Công viên Văn hóa rộng 36,7 ha. Điểm nhấn của Công viên Văn hóa là hồ cảnh quan rộng tới 16 ha đóng vai trò như “lá phổi xanh” của đại đô thị, đảo pháo hoa giữa mặt hồ, khán đài ven hồ 4.500 chỗ, quảng trường sự kiện... tạo nên sân khấu biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.

Các tiện ích dịch vụ khác cũng được tính toán kỹ lưỡng để tạo sự tiện lợi cho cư dân. Khối đế các tòa căn hộ là quán cà phê, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi... đáp ứng những nhu cầu thường nhật. Trong khi đó, cư dân chỉ cần di chuyển khoảng 10-15 phút là có thể tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, các trung tâm mua sắm lớn, trường học tại Khu đô thị Đại học Nam Cao và hệ thống các khu công nghiệp.

Căn hộ Park Residence với vị trí lõi trung tâm Sun Urban City. Ảnh: Sun Property

Bức tranh đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City của Sun Group tiếp tục sôi động hơn khi khu căn hộ Park Residence cất nóc 15 tòa, dự kiến bàn giao từ quý I/2027. Tại phân khu này, hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đang được khẩn trương hoàn thiện. Đại lộ hoa quy mô khoảng 10 ha và tuyến đường 93 m đã hoàn thành 98% khối lượng.

Với lực đẩy vĩ mô từ các dự án giao thông huyết mạch kết nối Vùng Thủ đô, các bệnh viện lớn đã đi vào hoạt động cùng mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giá trị bất động sản khu vực Nam Hà Nội - Bắc Ninh Bình dự kiến sẽ còn thăng hạng, gia tăng sức hút cho những khu đô thị được quy hoạch bài bản và đón đầu xu hướng như Sun Urban City.

NL