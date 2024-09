Căn hộ Art Residence mang biểu tượng kiến trúc và chất lượng sống hàng đầu

Căn hộ Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam được ví như biểu tượng kiến trúc đương đại, nâng tầm chất lượng sống tại Hà Nam, trở thành chốn an cư lý tưởng cho những cư dân duy mỹ đang tìm kiếm một không gian sống đầy đủ tiện ích, giàu chất nghệ thuật.

Cảm hứng nghệ thuật nâng tầm chất sống

Trong cuốn The Arts and the Creation of Mind, GS. Elliot Eisner (Mỹ) cho rằng, nghệ thuật hướng tới ba mục đích: Hỗ trợ quá trình học hỏi về thế giới xung quanh; Khám phá thế giới nội tâm; Làm giàu chất lượng sống. Thông điệp về sứ mệnh và sức mạnh của nghệ thuật, giúp khơi nguồn hy vọng và tình yêu cuộc sống thể hiện rất rõ qua hình tượng “Chiếc lá cuối cùng” trong tác phẩm văn học nổi tiếng của O. Henry.

Tòa căn hộ Art Residence tại Đô thị thời đại Sun Urban City. (Ảnh phối cảnh minh họa)

“Nghệ thuật vị nhân sinh” giờ đây không chỉ là một trường phái sáng tác, mà còn trở thành xu hướng kiến tạo các dự án địa ốc. Một tổ ấm đầy cảm hứng nghệ thuật có thể nuôi dưỡng tâm hồn và nâng cao chất lượng sống cho cả gia đình. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại tất bật, loay hoay với vòng xoay “cơm áo gạo tiền” thì khát khao được sống trong không gian chăm chút về nghệ thuật, nuôi dưỡng tâm hồn... ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Art Residence – căn hộ nghệ thuật tiên phong nâng tầm chất sống tại Hà Nam ra đời cũng nhằm mục đích thỏa mãn những khao khát chính đáng ấy. Đây là dòng sản phẩm đầu tiên ra mắt, sở hữu những lợi thế ưu việt trong Đô thị thời đại Sun Urban City quy mô lên tới 420ha do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển.

“Tôi vẽ sự vật theo cách tôi nghĩ về chúng, chứ không theo những gì tôi thấy” – Câu nói của Picasso như muốn khẳng định sức sáng tạo của nghệ thuật là không giới hạn. Lấy cảm hứng từ phong cách hội họa của Picasso, những tòa căn hộ Art Residence bổ sung vào bức tranh đô thị Phủ Lý những mảng màu ấn tượng của trường phái nghệ thuật Tân tạo hình, với sắc màu đặc trưng là đỏ, vàng và xanh, chắt lọc từ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống vùng đất Hà Nam.

Mặt trước những tòa căn hộ nghệ thuật là các đường ngang dọc đan xen nhau theo trường phái Tân tạo hình, hài hòa với những mảng màu sắc bất đối xứng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng

Nhà mẫu Art Residence có thiết kế thông minh giúp khai thác tối đa diện tích căn hộ.

Thiết kế layout căn hộ mẫu đã chinh phục giới chuyên môn cùng nhiều cư dân tương lai hay nhà đầu tư ngay từ lần chạm đầu tiên khi tham quan Sun Gallery Hà Nam. Giới kiến trúc sư nhận định việc đồng loạt mở rộng căn hộ về chiều đứng thay vì mở rộng chiều ngang thông thường là giải pháp tiên phong lần đầu tiên tại dự án khu vực miền Bắc. Theo đó, tất cả các căn hộ đều sở hữu chiều cao trần gần 5m cùng hệ thống cửa kính khổ lớn cao gần 4m, giúp đón trọn nguồn ánh sáng và không khí trong lành vào tổ ấm. Với thiết kế đặc biệt này, gia chủ có thể bố trí “2 tầng trong 1”, tăng thêm các phòng chức năng mà vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt theo chuẩn căn hộ cao cấp.

Cụ thể, một căn hộ 29m2 có thể tăng từ 1 lên 2 không gian ngủ mà vẫn đảm bảo riêng tư. Ấn tượng hơn, căn hộ 45m2 – nếu theo lối thiết kế truyền thống chỉ có 1-2 không gian ngủ, thì nay có thể tăng lên thành 4 không gian ngủ. Thiết kế ưu việt còn giúp căn hộ 55m2 có thể tăng từ 2 lên tới 5 không gian ngủ mà vẫn đảm bảo không gian sống thoáng rộng và thoải mái với lợi thế căn góc.

Các không gian ngủ có cầu thang riêng, bố trí hợp lý, đồng thời lấy được nhiều ánh sáng nhờ hệ thống cửa kính lớn và mặt thoáng giúp phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh quan xung quanh. Không gian sinh hoạt chung có khoảng thông tầng thoáng đãng, cân bằng không gian kiến trúc và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Không gian xanh giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân Art Residence. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Theo kiến trúc sư trưởng của dự án, căn hộ Art Residence có thiết kế tinh tế và chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất, hướng đến sự thoải mái và tiện nghi cho chủ sở hữu. Khu vực bếp có hệ thống hút mùi theo trục đứng lên mái đảm bảo chất lượng không khí lưu thông trong căn hộ. Khu vực nhà vệ sinh thiết kế tách phần ướt và khô. Chủ nhân có thể sử dụng những đồ nội thất thông minh, phong cách Japandi trang nhã để tối ưu diện tích sử dụng.

“Đây là lựa chọn hàng đầu cho những cư dân theo đuổi phong cách sống hiện đại, tân tiến, tích hợp nhiều giá trị, mà không kém phần duy mỹ”, đại diện đơn vị thiết kế khẳng định.

Vượt trên tiêu chuẩn một chốn an cư

Art Residence xứng tầm một chốn an cư lý tưởng còn bởi mối tương quan hài hòa với cảnh quan đô thị và hệ tiện ích xung quanh.

Để giảm bớt tác động do xu hướng đô thị hóa, các kiến trúc sư của Sun Urban City Hà Nam luôn ưu tiên đặt yếu tố liên kết giữa con người với thiên nhiên và giữa các thành viên trong gia đình lên hàng đầu. Mật độ xây dựng của “thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô phía Nam Hà Nội” này chỉ 18%, với 200 ha cảnh quan mặt nước, cùng 5 đại công viên. Các mảng xanh, mặt nước, công viên kề cận căn hộ Art Residence sẽ giúp điều hòa không khí, mang đến không gian trong lành, thoãng đãng suốt 365 ngày trong năm.

Art Residence sẽ là nơi an cư lý tưởng của người dân Hà Nam. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Đại diện chủ đầu tư cho hay, dựa trên cảm hứng từ văn hóa truyền thống của Hà Nam, từng đường nét thiết kế cảnh quan hay hệ thống tiện ích bố trí rộng khắp khu đô thị đều mang âm hưởng di sản vùng đất, thăng hoa trong chất nghệ thuật đương đại đầy ngẫu hứng, sáng tạo. Tiêu biểu là Công viên lễ hội gần kề tòa căn hộ Art Residence sở hữu hàng loạt tiện ích độc đáo như Quảng trường bùng binh Đọi Tam, Quảng trường Bậc Thang, Điêu khắc Thủy Ngưu, cầu Dải Lụa... cùng khu vườn nội khu chủ đề văn hóa Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, chòi nghỉ... Xa hơn một chút là Công viên Sun World lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước.

Không gian sống đậm chất nghệ thuật như mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn các cư dân, cho họ cảm giác được sống hòa mình trong dòng chảy văn hóa lâu đời mà vẫn hội nhập, hiện đại. Do đó, Art Residence đặc biệt phù hợp với các cư dân trẻ, những người luôn dồi dào năng lượng và khao khát được sáng tạo vượt ra khỏi những khuôn khổ đã cũ.

Không những hưởng trọn 1.001 tiện ích phong phú, đủ đầy của Đô thị thời đại Sun Urban City, Art Residence còn sở hữu trọn vẹn vị trí đắc địa bậc nhất TP Phủ Lý. Tới đây, khi các tuyến đường vành đai, cao tốc và nút giao Phú Thứ hoàn thành, Art Residence sẽ nằm tại tâm điểm kết nối của Vùng Thủ đô, phù hợp với mọi lựa chọn của khách hàng từ an cư, nghỉ dưỡng hay du lịch, đầu tư.

NL