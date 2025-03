Bồi đắp tình yêu Tổ quốc thông qua “Tháng Ba biên giới”

Cùng với Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới là hoạt động ý nghĩa để tuổi trẻ thể hiện khát vọng cống hiến, xung kích tình nguyện hướng về vùng biên cương Tổ quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; đồng thời thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc biên giới 327 (Quan Sơn).

“Tháng Ba biên giới” năm nay được phát động triển khai đồng loạt trên cả nước với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), 66 năm Ngày truyền thống Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Trong đó, các hoạt động trọng tâm diễn ra gồm: hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”; chương trình thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa - thể thao với các chiến sĩ bộ đội biên phòng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ an ninh - trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới khó khăn trên cả nước...

Thông qua chương trình, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần xung kích, tình nguyện cho thế hệ trẻ. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học vươn lên trong cuộc sống và cán bộ, chiến sĩ đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới biển của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh, chương trình “Tháng Ba biên giới” được các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm, đó là: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển, đảo; tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; các hoạt động bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh - trật tự ở khu vực biên giới; các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới; xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới.

Tại xã Na Mèo (Quan Sơn), Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: trao tặng bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho các chi bộ trên địa bàn xã; 20 suất quà cho các già làng, trưởng bản, hộ gia đình có công bảo vệ cột mốc biên giới; 2 bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và Đoàn xã Na Mèo; tặng 150 thùng sữa, 1 tấn gạo cho học sinh Trường Tiểu học Na Mèo. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động giao lưu âm nhạc của các em học sinh Trường Tiểu học Na Mèo và hoạt động vẽ tranh 54 dân tộc Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh nhấn mạnh: “Tháng Ba hằng năm luôn đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, cũng là dịp tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sự tri ân những đóng góp của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, tiếp thêm động lực, niềm tin để các bạn trẻ đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Bài và ảnh: Lưu Kiệt