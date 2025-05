Bộ Y tế đề nghị lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, lấy mẫu các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo vìnghi chưa được cấp phép, có thể chứa chất cấm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm giảm cân được DJ Ngân 98 quảng cáo trên mạng xã hội.

Các sản phẩm được nêu gồm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 plus. Đây là những sản phẩm đang gây chú ý trên mạng, bị nghi ngờ chứa chất cấm và chưa được cấp phép quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm cho biết qua kiểm tra trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chỉ có X7 plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại cục.

Cụ thể, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu (địa chỉ: 154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) công bố, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Sản phẩm này có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5297/2021/ĐKSP ngày 14-6-2021.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm không cấp bất kỳ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm có tên nêu trên, bao gồm cả X7 plus, X3 và X1000.

Theo Điều 40 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, việc quảng cáo sản phẩm khi chưa được cấp phép nội dung là hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Qua rà soát trên mạng, Cục phát hiện nhiều website vẫn kinh doanh, quảng cáo sản phẩm vi phạm quy định, như gây hiểu lầm công dụng, sai nội dung công bố hoặc quảng cáo như thuốc chữa bệnh. Các bằng chứng vi phạm đã được thu thập.

Trước nghi vấn về chất lượng và mức độ an toàn của các sản phẩm do Ngân 98 quảng bá, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội kiểm tra quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định có hay không các chất cấm trong thành phần.

Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bao gồm thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, xử phạt hành chính hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép hoặc chỉ dựa trên quảng cáo từ người nổi tiếng. Việc sử dụng các sản phẩm không an toàn có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là gan, thận và tim mạch.

Theo VTV