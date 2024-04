Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc

Nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để những vụ việc vi phạm quy chế biên giới xảy ra, bảo đảm duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa đã tích cực phối hợp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới và địa bàn phụ trách.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu triển khai lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên giới khu vực cột mốc.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, bảo vệ 46,7km đường biên giới với 22 mốc quốc giới (từ 283-304) trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh (Mường Lát), phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Viêng Xay và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn 2 xã có 22 bản, với 2.022 hộ/9.409 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao và Khơ Mú. Thực hiện nhiệm vụ được giao, đồn đã xây dựng kế hoạch tuần tra thường xuyên, có sự phối hợp, tham gia của lực lượng dân quân, công an xã và các tổ tự quản. Căn cứ tình hình cụ thể, đơn vị tổ chức các hoạt động tuần tra đột xuất, đảm bảo khép kín trên đoạn biên giới được phụ trách quản lý. Tại các buổi tuần tra, ngoài kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc, các lực lượng tham gia còn tổ chức dọn vệ sinh, phát quang đường tuần tra biên giới, khu vực mốc quốc giới. Thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhân dân, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất với Đại đội 214 và 215 (Lào). Hai bên tổ chức tuần tra song phương được 8 lần/192 cán bộ, chiến sĩ tham gia; gặp gỡ, trao đổi thông tin và giải quyết tốt những vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên; hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua công tác tuần tra đường biên, mốc quốc giới an toàn, ổn định, tài nguyên rừng không bị xâm hại.

Trung tá Lê Đình Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Đây là hoạt động được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt biên giới không để những vụ việc vi phạm quy chế biên giới xảy ra, từ đó duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới”.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo có nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài 37,376km; với 12 vị trí/15 mốc quốc giới, từ cột mốc số 320 đến cột mốc số 331. Địa bàn quản lý gồm 20 bản thuộc 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy (Quan Sơn). Nhiều năm qua, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hai bên biên giới thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào. Mặt khác, 2 bên thường xuyên tuyên truyền về đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh tố giác tội phạm, chung sức đồng lòng cùng với các lực lượng bảo vệ biên giới.

Trung tá Thy Khăm Phone, Chính trị viên phó Đại đội 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) cho biết: "Định kỳ hằng tháng đã thống nhất, chúng tôi phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tổ chức các buổi giao ban để trao đổi tình hình, phối hợp tổ chức tuần tra song phương. Chúng tôi thường xuyên trao đổi tình hình, kịp thời thông báo những vấn đề có liên quan để cùng nhau xử lý; tuyên truyền cho Nhân dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định, hiệp định, hiệp nghị quy chế khu vực biên giới; phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm".

Tỉnh Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền. Địa bàn biên giới gồm 5 huyện, 16 xã, thị trấn, chủ yếu có 6 dân tộc sinh sống gồm: Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Kinh. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới đã tổ chức và phối hợp tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ biên giới. BĐBP tỉnh cũng đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội như “Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo”; “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây”; “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới”; “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết” và kế hoạch “Tăng cường lực lượng liên ngành tại các bản trọng điểm phía Tây”; “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa”... Lực lượng BĐBP tỉnh cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, công trình biên giới; trong năm 2023 đã tuần tra đơn phương 536 cuộc/3.286 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; song phương 63 cuộc/1.512 cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 5 vụ/11 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; các vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy...

Thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bài và ảnh: Hoàng Lan