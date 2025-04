Biểu dương Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và duy trì tốc độ phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong những thành tựu chung của tỉnh nhà có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp, đặc biệt là đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận (TBCTMT) ở khu dân cư (KDC).