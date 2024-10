Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển

Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự địa bàn 6 phường ven biển phía Nam thị xã Nghi Sơn, trong đó có hơn 700 phương tiện khai thác hải sản, nhiều tàu hàng quốc tế và trong nước ra vào. Để đảm bảo an ninh trật tự, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tuần tra, kiểm soát các phương tiện, tàu cá ra vào, hoạt động trên khu biển đơn vị quản lý.

Trong những dịp cao điểm, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng quốc cấm. Tại các trạm biên phòng cửa khẩu cảng, bộ đội biên phòng (BĐBP) phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để giám sát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng an toàn và thuận tiện nhất. Đặc biệt, việc sử dụng Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đã xử lý được trên 50% hồ sơ mà các đại lý hàng hải đề nghị cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, rút ngắn thời gian và công sức đi lại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn luôn đặc biệt quan tâm, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp với 6 xã, phường, hỗ trợ, tư vấn cho ngư dân vươn khơi bám biển; thường xuyên tham mưu cho địa phương củng cố 60 tổ “tự quản về an ninh trật tự”, 60 tổ “tàu thuyền an toàn”. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn duy trì và thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình tình mới; kiện toàn và duy trì có hiệu quả hoạt động của 143 tổ/1.389 thành viên tổ an ninh trật tự và 55 tổ/161 thành viên; kiện toàn 4 bến bãi tự quản/18 thành viên.

Đơn vị đã phối hợp với UBND phường Hải Bình tổ chức tuyên truyền cho chủ phương tiện và ngư dân về các quy định trong khai thác hải sản; trao 150 ảnh Bác Hồ và 300 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện và ngư dân. Qua đó nhằm tuyên truyền cho các chủ phương tiện và ngư dân nắm rõ các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm các quy định IUU. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Chi cục Thủy sản Thanh Hóa và UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định để ngư dân, chủ phương tiện nắm được, từ đó nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân. Đồng thời, chỉ đạo các trạm kiểm soát duy trì nghiêm việc thực hiện các quy định về đảm bảo hoạt động trên biển của các phương tiện; tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình vi phạm theo quy định.

Từ tình hình thực tế ở mỗi xã, phường, địa bàn đơn vị phụ trách, đơn vị đã tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn còn thực hiện mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”. Các đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình thực hiện theo phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân, tham gia giúp Nhân dân lao động sản xuất, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để từ đó vừa hỗ trợ, quan tâm vừa nắm bắt tâm tư, tình cảm và tình hình địa bàn. Qua đó, kịp thời tham mưu với Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chính quyền giúp Nhân dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Thượng tá Bùi Bá Ngọc, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cho biết: "Đơn vị tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên. Đồng thời nắm chắc tình hình mọi mặt, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển phụ trách; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, ngư dân trên khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động trên biển".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa