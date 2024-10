(Baothanhhoa.vn) - Nhờ triển khai hiệu quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền những mô hình hiệu quả, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

{title} Bộ đội Biên phòng vận động quần chúng, củng cố thế trận lòng dân Nhờ triển khai hiệu quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền những mô hình hiệu quả, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức trao vịt giống cho các hộ gia đình khó khăn ở bản Ngàm, xã Tam Thanh (Quan Sơn). Để đạt hiệu quả, các tổ, đội công tác vận động quần chúng tại các đồn biên phòng đã phát huy vai trò tích cực của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ để quản lý, giáo dục, vận động gia đình, dòng họ chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề còn bức xúc, vướng mắc, bất cập trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát động, tổ chức các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, vùng biển với nhiều phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, như: Phong trào “BĐBP chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hỗ trợ con giống cho người nghèo nơi biên giới”; Mô hình “Trồng cây sắn năng suất cao”, “Chăn nuôi bò sinh sản tập trung”; “Tiết học biên cương”, “Cháo ấm yêu thương”, “Xóa mù chữ”... Để tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tạo sinh kế cho đồng bào, Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất xây dựng điểm mô hình “Bản sáng vùng biên”. Mô hình tập trung thực hiện những nội dung như: tuyên truyền, vận động Nhân dân thôn, bản chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; tham mưu phối hợp với địa phương củng cố cấp ủy, chi bộ, ban quản lý bản và ban công tác mặt trận ở thôn, bản trong sạch, vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; tập trung định hướng chăn nuôi, trồng trọt, ngành nghề, hướng dẫn trồng rừng, phát triển các ngành nghề truyền thống, thế mạnh sản phẩm OCOP trong thôn, bản; mở rộng, bê tông hóa đường giao thông thôn, bản, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng công cộng và các công trình dân sinh có giá trị khác... Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp tuần tra cột mốc 325. Tại huyện Quan Sơn, các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Điển hình như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo triển khai mô hình canh tác lúa nước 2 vụ cho năng suất hơn 50 tạ/ha, tăng 20 tạ/ha so với canh tác truyền thống tại 3 bản đồng bào dân tộc Mông: Ché Lầu, Mùa Xuân và Xía Nọi; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trồng 60ha lúa nước mùa khô tại 12 bản thuộc huyện Viêng Xay (Lào). Đồn Biên phòng Tam Thanh ký kết phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã Tam Lư, Tam Thanh tặng bò giống sinh sản. Đơn vị còn giúp người dân duy trì mô hình nuôi lợn đen giống bản địa tại xã Tam Lư... Tuy nhiên, hiện nay đời sống Nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, kích động thành lập “Vương quốc Mông tự trị”. Cùng với đó, hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục gia tăng, diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình trên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự chung sức, đồng lòng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng của cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị của BĐBP tỉnh thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để quản lý, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Bài và ảnh: Hoàng Lan



Từ khóa: BĐBP Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo Sản phẩm OCOP XDNTM Bộ đội biên phòng Con nuôi đồn Biên phòng An ninh biên giới Thường trực Tỉnh ủy Phát triển kinh tế Nhân dân khu vực biên giới