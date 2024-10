Xây dựng mối quan hệ quân dân bền chặt ở Đồn Biên phòng Trung Lý

Đồn Biên phòng (ĐBP) Trung Lý đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7km đường biên giới với 4 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên địa bàn xã Trung Lý có 15 bản, trong đó có 11 bản người dân tộc Mông, 4 bản người dân tộc Thái, với 1.348 hộ/6.926 nhân khẩu sinh sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) giúp Nhân dân di dời tài sản ra khỏi vị trí có nguy cơ bị sạt lở đất.

Những năm qua, cùng với công tác bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, ĐBP Trung Lý thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ, góp phần ổn định đời sống đồng bào, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên ĐBP Trung Lý, cho biết: Với phương châm “4 cùng” và “4 bám”, cấp ủy, chỉ huy ĐBP Trung Lý đã cử cán bộ, chiến sĩ đến các bản để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt chính sách dân tộc; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, tăng cường mối đoàn kết quân dân. Đồng thời, phối hợp với xã Trung Lý xây dựng mô hình dân vận khéo, lựa chọn những phần việc phù hợp để giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật được 51 buổi tập trung, với 3.706 lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động được 6 lượt, với 24 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, bản được 180 giờ... Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phân công đảng viên ĐBP phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đơn vị đã phân công 28 đảng viên, phụ trách 135 hộ gia đình và hỗ trợ 1.020 con gia cầm, 5 con lợn con giống cho 19 hộ gia đình chăn nuôi. Đơn vị cũng đã đỡ đầu cho 4 học sinh trên địa bàn và 1 học sinh nước bạn Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi ĐBP”, với số tiền mỗi tháng 500 nghìn đồng; trao kinh phí hỗ trợ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” cho 18 học sinh trên địa bàn và 1 cháu tại đơn vị. Phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát, Hội phụ nữ, Trung tâm học tập cộng đồng xã Trung Lý tổ chức giảng 2 lớp xóa mù chữ cho 68 hội viên phụ nữ và Nhân dân tại bản Pá Búa và Tà Cóm. Kết nối với các tổ chức, cá nhân bổ sung xây dựng 2 phòng học, 1 phòng bếp, sân chơi và các trang thiết bị, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng tại điểm trường mầm non bản Khằm 2.

Từ việc làm cụ thể trên đã tạo được lòng tin trong Nhân dân, qua đó Nhân dân đã cung cấp các nguồn tin liên quan đến an ninh biên giới cho đơn vị. Từ đầu năm 2024 đến nay, Nhân dân xã Trung Lý đã cung cấp cho đơn vị 474 tin; qua nguồn tin, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ/4 đối tượng vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, thu nộp ngân sách Nhà nước 1,6 triệu đồng. Đơn vị đã chủ trì bắt giữ 5 vụ/6 đối tượng, tang vật thu giữ 1,545 gam heroin, 24.032 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 5 điện thoại di động và 1 dao nhọn; phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pù Nhi, lực lượng công an bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng, tang vật thu giữ 1 bánh heroin, 1,693kg nhựa thuốc phiện, 1.000 viên ma túy tổng hợp. Vận động Nhân dân tự giác giao nộp được 36 khẩu súng tự chế các loại.

Trong tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3 và số 4, trên địa bàn xã Trung lý đã xảy ra mưa to, dông lốc, sạt lở đất. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng đứng chân trên địa bàn vận động 160 hộ/800 khẩu có nguy cơ bị sạt lở nhà ở sơ tán đến vị trí an toàn, di dời khẩn cấp 214 học sinh, đồ dùng học tập, tài sản của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Trung Lý đến nơi an toàn. Trực tiếp kết nối, hỗ trợ, tặng quà cho 647 hộ dân, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng... Từ các hoạt động dân vận của ĐBP Trung Lý đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân ở khu vực biên giới, tăng thêm tình đoàn kết giữa quân với dân, xây dựng vùng biên ổn định, phát triển.

Bài và ảnh: Tiến Đông