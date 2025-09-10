Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm và làm việc với Trường Chính trị Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng quyết tâm đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vững bước trở thành “cái nôi” đào tạo những lớp cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 10/9, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường.

Trong những năm gần đây, bám sát định hướng chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả.

Đặc biệt, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá là một trong những trường chính trị dẫn đầu cả nước, từ thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến thực hiện đồng bộ 2 chức năng: đào tạo, bồi dưỡng và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học.

Đội ngũ giảng viên được trẻ hóa, chuẩn hóa, có đủ phẩm chất, năng lực của nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý. Nhà trường đã chuyển mạnh từ đào tạo lý luận là chủ yếu sang bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo chức danh và vị trí việc làm; chuyển từ nghiên cứu tìm hiểu sang nghiên cứu tổng kết, phát hiện và tư vấn; chuyển từ phong trào thi đua dạy - học tốt thành phong trào thi đua 5 tốt “nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy học tốt và tư vấn tốt”, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo làm rõ những nội dung trong quá trình xây dựng và phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trường Chính trị tỉnh đã duy trì được nền nếp, khẳng định uy tín trong hệ thống các trường chính trị cả nước, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Những kết quả được nêu trong báo cáo là sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của tập thể cán bộ, giảng viên, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - một nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Trước yêu cầu mới về công tác cán bộ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh định hướng: Ban Giám hiệu và các thầy, cô giáo cần đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương pháp đào tạo. Chương trình giảng dạy phải gắn chặt với thực tiễn của địa phương, bám sát nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bài giảng phải mang hơi thở cuộc sống, tránh hình thức, hàn lâm, xa rời thực tiễn. Cùng với đó, nhà trường phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng đào tạo. Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, có giá trị ứng dụng cao, góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Theo đó, mỗi cán bộ, giảng viên phải phát huy trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị để xây dựng nhà trường trở thành cái nôi đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh. Bên cạnh chuyên môn, cần phải chú trọng đến văn hóa đoàn kết và dân chủ, xây dựng môi trường làm việc cởi mở, khích lệ sáng tạo, gắn bó và cống hiến nhiều hơn.

Để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục trong nhóm dẫn đầu các trường chính trị trong cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng nền nếp trường Đảng, khẳng định bằng sản phẩm đào tạo - đó là những cán bộ có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và kỹ năng thực tiễn; bằng các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, góp phần hoạch định chính sách, phát triển địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng quyết tâm đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vững bước trở thành “cái nôi” đào tạo những lớp cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Công trình xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai thi công.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra công trình xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu