{title} Bí kíp cải thiện suy giảm thính lực, ù tai, nghe kém nhờ Kim Thính Thính lực tai phải suy giảm, ù tai, nhiều lúc cảm tưởng như có tiếng ve kêu trong tai, mỗi khi nói chuyện điện thoại là âm thanh như bị nghẹt lại khiến anh Trần Thành Song (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ và DV Viễn thông Nam Việt - Khu biệt thự An Viên, số 75 Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) thấy rất phiền phức, ảnh hưởng tới công việc và giao tiếp. Thật may, nhờ tình cờ biết tới sản phẩm Kim Thính mà anh Song đã nghe rõ ràng trở lại chỉ sau 2 tháng. Công việc căng thẳng, mệt mỏi khiến anh Song suy giảm thính lực Là quản lý tại một công ty chuyên về công nghệ thông tin, anh Trần Thành Song không thể tránh khỏi có những khi bị bủa vây bởi căng thẳng, stress, mệt mỏi. Cũng bởi quá căng thẳng mà đã ảnh hưởng tới thần kinh và đặc biệt là thính lực của anh. Anh Song chia sẻ: “Khoảng đầu tháng 4/2023, khi đang nói chuyện điện thoại thì đột nhiên tôi thấy âm thanh bị nghẹt lại, giọng của bạn tôi giống như người đang bị nghẹt mũi. Ban đầu tôi không để ý lắm vì vẫn đinh ninh là do bạn bị nghẹt mũi nên giọng nói mới thay đổi như vậy. Thế nhưng, thời gian sau, tôi nói chuyện với nhiều người khác đều có hiện tượng tương tự như vậy. Tôi mới hỏi thử xem có phải bạn bị nghẹt mũi không thì mọi người đều bảo không. Lúc này, tôi mới nhận ra vấn đề là ở tai của mình”. Thời gian đó, do công việc phải giao tiếp nhiều với đối tác qua điện thoại mà tai nghe kém, thính lực giảm, xuất hiện tiếng ve kêu trong tai nên anh Song rất khó chịu. Tai phải nghe kém nên mỗi lần nói chuyện điện thoại là anh đều phải chuyển sang nghe bằng tai trái. Điều này gây cho anh không ít phiền toái trong công việc và cuộc sống. Tai phải nghe kém khiến anh Song khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và công việc. Khám chữa từ Hải Phòng đến Hà Nội kết quả chỉ là con số “0” Anh Song hiểu rằng, khi có bệnh thì cần tìm cách điều trị càng sớm càng tốt. Do đó, anh không chủ quan, trốn tránh mà chủ động thăm khám ở cả Hải Phòng và Hà Nội. Đầu tiên, anh Song khám ở một cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng uy tín tại Hải Phòng. Tại đây, anh được bác sĩ chỉ định đo thính lực để xác định mức độ suy giảm thính lực. Anh Song chia sẻ: “Khi nhận thấy thính lực có vấn đề, đầu tiên tôi đi khám tại Hải Phòng. Sau khi thăm khám, đo thính lực, bác sĩ kết luận tai phải của tôi bị suy giảm thính lực âm trầm còn tai trái suy giảm nhẹ tần số cao. Bác sĩ nghi ngờ tôi bị suy giảm thính lực là do căng thẳng, stress quá mức nên kê cho một số vitamin, thuốc bổ thần kinh để giảm căng thẳng, stress. Dùng hết 1 tháng thuốc bác sĩ kê tôi thấy tai vẫn khó nghe, không có cải thiện nên không đi khám lại nữa”. Anh Song đi khám kết quả cho thấy thính lực bị suy giảm. Sau đó, anh Song tiếp tục đặt lịch khám với một Giáo sư đầu ngành trên Hà Nội với mong muốn có thể giải quyết được vấn đề mà mình đang gặp phải. Tuy nhiên, những mong đợi, hy vọng của anh cũng chỉ là con số “0”. “Đặt lịch với giáo sư đầu ngành khám là tôi cũng tin tưởng nhiều lắm về khả năng có thể điều trị bệnh của mình. Ở đó, bác sĩ cho tôi đo lại thính lực và kết quả cũng như ở Hải Phòng là tôi bị suy giảm thính lực âm trầm tai phải. Bác sĩ có nghi ngờ tôi bị giảm thính lực do một dây thần kinh nào đó bị chèn ép nên kê một số thuốc giảm sưng viêm và vitamin. Cũng như lần trước, tôi dùng thuốc theo đúng chỉ định mà không có cải thiện. Lúc này tôi nản lắm, nghĩ thôi cũng kệ, chẳng muốn thăm khám hay điều trị ở đâu nữa”, anh Song nhớ lại. Bất ngờ nghe rõ trở lại, giảm ù tai chỉ sau 2 tháng dùng Kim Thính Điều trị ở bệnh viện lớn, giáo sư đầu ngành mà vẫn không có kết quả nên một thời gian dài anh Song buông xuôi, không nghĩ đến chuyện điều trị hay khám chữa ở đâu nữa. May mắn đã đến khi một lần xem trên mạng xã hội, anh Song biết tới sản phẩm Kim Thính . Là người cẩn thận, anh Song không quyết định mua ngay mà tìm hiểu rất kỹ về thành phần cũng như công dụng của Kim Thính. Sau nhiều ngày tìm hiểu, anh nhận thấy Kim Thính là sản phẩm có thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, giúp bảo vệ và phục hồi thần kinh thính giác bị chèn ép, tổn thương nên rất tốt với người bị giảm thính lực. Đặc biệt, anh Song còn nhận thấy Kim Thính khác biệt so với các thuốc anh đã sử dụng vì sản phẩm tác động tới chức năng thận theo nguyên lý của đông y là “thận khai khiếu ra tai”. Sản phẩm Kim Thính giải quyết được nguyên nhân gốc rễ gây ù tai, suy giảm thính lực theo cả đông y và tây y. Anh Song tin tưởng đặt mua Kim Thính về sử dụng để cải thiện thính lực. “Sau 2 tháng sử dụng tôi thấy hiện tượng nghe âm thanh bị nghẹt cải thiện hẳn. Nói chuyện với mọi người thấy giọng họ trong chứ không còn nghẹt nghẹt, méo mó như trước. Bất ngờ hơn là sau 2 tháng tôi có đi khám lại, đo thính lực đồ thì kết quả tai phải đã hoàn toàn trở lại bình thường”, anh Song chia sẻ. Sau 2 tháng dùng Kim Thính thính lực tai phải của anh Song đã trở lại bình thường. Kim Thính được bào chế bằng công nghệ lượng tử giúp chiết xuất tối đa hoạt chất quý có trong thảo dược, từ đó mang đến hiệu quả cao và bền vững. Nhờ những hiệu quả mang lại, mới đây Kim Thính tự hào được vinh danh Thương hiệu mạnh Quốc gia. Thảo Nguyên (Ghi theo lời kể của anh Trần Thành Song Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ và DV Viễn thông Nam Việt) * Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.