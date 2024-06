Chị Thu đã "đẩy lùi" lạc nội mạc, hết đau bụng, kinh nguyệt đều đặn trở lại nhờ Phụ Lạc Cao EX

Bệnh lạc nội mạc tử cung khiến cho nhiều chị em ám ảnh và khiếp sợ khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Như trường hợp của chị Hồ Thị Thu (SĐT: 0983047888, trú tại Thôn Phổng, Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn ) là 1 trong số những người bị lạc nội mạc tử cung tìm tới. Nhưng thật may mắn, chị Thu đã tìm được bí quyết để vượt qua!

Tình trạng đau bụng kinh, rong kinh 20 ngày mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh của chị Thu

Công việc của chị Thu là buôn bán, cuộc sống đang êm đềm thì căn bệnh lạc nội mạc tử cung tìm tới. Kể từ đó cuộc sống của chị Thu gặp rất nhiều khó khăn, khổ sở. Chị chia sẻ:

“Năm 2017 tự nhiên tôi thấy xuất hiện tình trạng đau bụng trong suốt thời gian hành kinh, tim đập thình thịch, người ốm yếu gầy gò hẳn, lúc đó chỉ còn hơn 40kg. Cứ nghĩ mình đã mắc một bệnh nan y nên tôi đã lên bệnh viện tỉnh khám thì được chẩn đoán bị dạ dày. Nhưng sau đó đi nội soi thì được biết không phải bị dạ dày.”

Cơn đau bụng kinh cứ hành hạ chị Thu mỗi khi đến “ngày đèn đỏ”.

Càng ngày cơn đau bụng và tình trạng rong kinh ngày càng tệ hơn. Chị Thu chia sẻ:

“Cơn đau bụng kinh càng ngày càng trở nên nặng nề hơn, bụng chướng cứng, thắt lưng đau quặn. Tình trạng rong kinh kéo dài tới 19-20 ngày, máu kinh thâm đen, vón cục, ban ngày mà tôi dùng băng vệ sinh ban đêm. Thời gian đó, tôi luôn sợ gần gũi chồng vì đau, thậm chí đôi lúc đang đi vệ sinh mà phải dừng lại không dám đi nữa, phải từ từ, nín thở vì đau quá. Chu kỳ kinh thì rối loạn, tháng thì 20, 22 ngày, có tháng lên 30, 35 ngày.”

Chị Thu đã mua rất nhiều loại thuốc tây, viên uống khác nhau, tốn hàng chục triệu đồng nhưng bệnh vẫn không cải thiện.

Vì không thể chịu đựng được nữa, đến tháng 12, năm 2020 chị quyết định đi khám lần nữa. Chị chia sẻ: “Tôi đi khám lần nữa tại bệnh viện Phụ sản Trung ương và được bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh lạc nội mạc tử cung với kích thước 5x6mm và tư vấn sử dụng sản phẩm Phụ Lạc Cao EX.”

Chị Thu chia sẻ quá trình tìm ra bệnh lạc nội mạc tử cung.

Chị Thu đã hết đau bụng, bệnh lạc nội mạc tử cung được cải thiện nhờ Phụ Lạc Cao EX

Tuân theo lời tư vấn của bác sĩ, chị Thu kiên trì sử dụng Phụ Lạc Cao EX, kết quả thực sự vượt cả mong đợi. Chị chia sẻ:

“Lúc đó tôi mới có 37 tuổi nên bác sĩ khuyên không mổ và đã tư vấn sử dụng 1 tháng Phụ Lạc Cao EX. Uống hết một tháng là tôi đã cảm thấy đỡ đau bụng hơn, người khỏe hơn, máu cục, máu hòn cũng nhỏ hơn hẳn.”

Uống Phụ Lạc Cao EX mỗi ngày giúp chị Thu cải thiện hẳn cơn đau bụng kinh, rong kinh do lạc nội mạc tử cung

Chị Thu đã tìm hiểu trên mạng thì được biết sản phẩm Phụ Lạc Cao EX có thành phần từ thảo dược nên đã mua Phụ Lạc Cao EX về uống tiếp. Chị chia sẻ:

“Tôi thấy đỡ đau hẳn nên sử dụng hết là tôi lại mua uống, tháng nào tôi cũng mua. Uống khoảng gần 1 năm theo liều tấn công là 6 viên/ngày chia làm 2 lần. Khi đó, đến tháng là tôi chỉ còn hơi hơi tức bụng thôi, có tháng nhẹ nhàng chẳng thấy gì cả. Bây giờ tôi chỉ dùng băng bình thường ban ngày thôi, số ngày hành kinh tối đa lên đến 7 ngày là sạch hết luôn, máu kinh đỏ tươi luôn ấy. Chu kỳ kinh nguyệt cứ đều đặn 26 ngày. Tôi thấy rất may mắn khi biết đến Phụ Lạc Cao EX. Tôi đã dùng liên tục 3 năm rồi và không có điều gì phàn nàn về sản phẩm hết, rất hài lòng.” - chị Thu nói.

Cuộc sống của chị Thu đã quay lại bình thường sau khi uống Phụ Lạc Cao EX

Với mong muốn giúp những người bị lạc nội mạc tử cung giống mình, chị Thu đã chia sẻ kinh nghiệm của mình lên các hội nhóm trên facebook. Được nhiều người đã nhắn tin hỏi về Phụ Lạc Cao EX, tin tưởng sử dụng và cũng cho hiệu quả rất tốt.

Tại sao Phụ Lạc Cao EX là biện pháp hữu hiệu cho chị em bị lạc nội mạc tử cung?

Sản phẩm Phụ Lạc Cao EX hỗ trợ điều trị lạc nội mạc tử cung mà chị Thu sử dụng chứa thành phần chính N-acetyl-L-cysteine - Đã được nghiên cứu tại nước Ý và Nhật Bản cho thấy đa số giảm đau bụng kinh, thu nhỏ khối lạc nội mạc tử cung. Ngoài ra, Phụ Lạc Cao EX còn chứa thêm các thảo dược khác như đan sâm, đương quy, hương phụ, nga truật, sài hồ bắc,... giúp lưu thông khí huyết, giảm đau bụng, điều hòa kinh nguyệt, cải thiện bệnh lạc nội mạc tử cung và tình trạng rong kinh, máu vón cục,... Do sự kết hợp giữa các thành phần này và được ứng dụng bào chế bằng công nghệ lượng tử đã tạo nên viên uống Phụ Lạc Cao EX giúp giảm đau bụng kinh, ngừa vô sinh hiếm muộn, ức chế sự phát triển các mô lạc nội mạc tử cung và vô hiệu hóa chúng.

Phụ Lạc Cao EX giúp giảm đau bụng kinh, hỗ trợ điều trị lạc nội mạc tử cung hiệu quả

Đặc biệt là Phụ Lạc Cao cũng đã được nghiên cứu tại Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Từ Dũ trên người bệnh lạc nội mạc tử cung, đau bụng kinh cho hiệu quả tích cực.

Do đó, chị em nào đang bị đau bụng kinh, rong kinh do bệnh lạc nội mạc tử cung thì hãy sử dụng ngay viên uống Phụ Lạc Cao EX ngày 4-6 viên, chia làm 2 lần nhé.

Ngọc Hạnh

* Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

* Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc!