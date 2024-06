Dùng Kim Niệu Đan có hiệu quả không? Review chi tiết sản phẩm

Kim Niệu Đan đang là sản phẩm được rất nhiều nam giới ưa chuộng sử dụng hiện nay. Mặc dù đã được rất nhiều người biết đến và đánh giá cao về công dụng nhưng vẫn còn không ít người thắc mắc về sử dụng Kim Niệu Đan có thật sự hiệu quả hay không? Hãy cùng xem những review chi tiết về sản phẩm sau đây.

Kim Niệu Đan - Giải pháp hoàn hảo cho nam giới bị u xơ tiền liệt tuyến

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đã nghiên cứu thành công và chuyển giao quy trình chiết xuất hoạt chất Lycorin từ cây Náng Hoa Trắng. Đây được xem là một giải pháp đột phá của y học Việt Nam, khi cho ra đời Kim Niệu Đan - Giải pháp toàn diện, hiệu quả nhanh cho u xơ tuyến tiền liệt, thành tựu đột phá từ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Hiện tại, Kim Niệu Đan đang được sản xuất tại nhà máy Dược phẩm công nghệ cao FDA tiêu chuẩn GMP. Sản phẩm sau khi hoàn thiện được phân phối độc quyền bởi Công ty Dược phẩm Lĩnh Nam.

Dùng Kim Niệu Đan có hiệu quả không?

Với công trình nghiên cứu đột phá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Kim Niệu Đan có cho mình sự kết hợp hoàn hảo của bốn hoạt chất quý hiếm từ thảo dược là: Náng Hoa Trắng, Cọ Lùn, Tầm Ma, và Hạt Bí. Cùng với đó là quy trình chiết xuất nghiêm ngặt, hiện đại đảm bảo hàm lượng hoạt chất đủ và đều trong từng viên nang. Kim Niệu Đan được đánh giá là mang lại hiệu quả nhanh, toàn diện cho nam giới gặp vấn đề về u xơ tiền liệt tuyến.

Sản phẩm có nồng độ hoạt chất cao hơn so với nguyên liệu thô hoặc bột thảo dược và liều lượng đồng nhất, đảm bảo tính ổn định trong từng viên nang. Sử dụng Kim Niệu Đan sẽ giúp giảm nhanh các triệu chứng bí tiểu, tiểu đêm, tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu rắt, tia tiểu yếu, tiểu buốt, ngắt quãng và mót tiểu thường xuyên gây ra do phì đại lành tính tuyến tiền liệt ở nam giới.

Ngoài ra, Kim Niệu Đan còn hỗ trợ giảm kích thước khối u phì đại tiền liệt tuyến, hạn chế tái phát và phòng ngừa u xơ tuyến tiền liệt. Sản phẩm được rất nhiều chuyên gia đánh giá cao, phù hợp với nam giới trung và cao tuổi, những người được chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt hoặc đã phẫu thuật cắt bỏ phì đại tuyến tiền liệt, giảm nhẹ những biến chứng do phẫu thuật gây ra.

Thành phần có trong viên nang Kim Niệu Đan

Cân đối các thành phần vừa đủ cho người sử dụng đạt hiệu quả tốt nhất. Trong mỗi viên nang Kim Niệu Đan sẽ có hàm lượng các hoạt chất như sau:

- Hoạt chất Lycorin được chiết xuất từ Náng Hoa Trắng

- 120mg chiết xuất Cọ Lùn

- 100mg chiết xuất Tầm Ma

- 60mg chiết xuất Hạt Bí

Với hàm lượng như trên, để đạt được hiệu quả nhanh chóng và an toàn, mọi người nên sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên và uống sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Những lưu ý khi sử dụng Kim Niệu Đan

Kim Niệu Đan là một sản phẩm thuần Việt được đánh giá là có hiệu quả nhanh, toàn diện và không có tác dụng phụ. Do đó mà mọi người có thể an tâm dùng Kim Niệu Đan để điều trị hoặc làm giảm các cơn đau do bệnh.

Tuy nhiên, khi mua và sử dụng Kim Niệu Đan, mọi người cần cân nhắc và lựa chọn địa chỉ mua uy tín nhất. Để đảm bảo không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi trên thị trường hiện nay, tình trạng xuất hiện thuốc giả đang ngày càng tràn lan, khó kiểm soát.

Hiện tại, Kim Niệu Đan đang được phân phối độc quyền tại Dược Phẩm Lĩnh Nam - Một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển và cung cấp các sản phẩm dược tốt nhất cho mọi người.

Sản phẩm Kim Niệu Đan đang có sẵn tại cửa hàng và trên gian hàng trực tuyến tại website. Mọi người có thể theo dõi thêm thông tin của sản phẩm nếu cần hoặc liên hệ đến hotline 0985.22.08.09 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.

