Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu can thiệp tim mạch

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nhiều kỹ thuật mới; nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa can thiệp tim mạch cho bệnh nhân P.B.H.

Nhiều ca bệnh phức tạp được cứu sống kịp thời

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã có rất nhiều bệnh nhân được can thiệp cứu sống kịp thời tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhờ các kỹ thuật chuyên sâu. Điển hình là trường hợp bệnh nhân N.V.K, 68 tuổi, ở TP Thanh Hóa, có tiền sử tăng huyết áp, vào viện do đau ngực trái dữ dội, đau sau xương ức, đau như dao đâm, lan ra sau lưng. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ Khoa Tim mạch chẩn đoán đây là tình trạng đau ngực cấp nghi do bệnh lý động mạch chủ ngực. Bệnh nhân ngay sau đó được chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực, phát hiện tổn thương loét xuyên thành động mạch chủ, nguy cơ vỡ rất cao.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã lựa chọn phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân là can thiệp đặt stent graft động mạch chủ ngực. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân N.V.K hết tình trạng đau ngực trái và được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh sau 3 ngày can thiệp.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân P.B.H., 63 tuổi, ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, có tiền sử suy tim giai đoạn cuối (EF 31%) do bệnh cơ tim giãn, nhập viện nhiều lần do các đợt suy tim cấp, mặc dù đã được điều trị suy tim bằng thuốc tối ưu nhưng tình trạng suy tim xấu dần qua các đợt điều trị.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp bệnh nhân P.B.H., phương pháp điều trị tối ưu là cấy máy tái đồng bộ cơ tim (CRT) để hỗ trợ chức năng tim. Tuy nhiên chi phí cấy máy khá tốn kém, gia đình bệnh nhân không đủ khả năng chi trả. Trước tình trạng bệnh nặng và hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch đã quyết định sử dụng kỹ thuật cấy máy 2 buồng với một điện cực ở tâm nhĩ và một điện cực tại xoang vành (gọi là phương pháp LV-only) có tính năng gần như cấy máy CRT nhưng chi phí thấp hơn. Tại Việt Nam, kỹ thuật này hiện mới chỉ thực hiện được ở một số trung tâm can thiệp của các bệnh viện tuyến trung ương. Sau 20 phút thực hiện thủ thuật, bệnh nhân đã được cấy máy thành công. Ngay sau cấy máy, bệnh nhân cải thiện rõ rệt triệu chứng lâm sàng, đỡ khó thở, đi lại bình thường, các xét nghiệm sau can thiệp cải thiện tốt.

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu can thiệp tim mạch

BS. Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Suy tim là điểm đến cuối cùng của các bệnh lý tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Việc điều trị bằng thuốc có nhiều tiến bộ nhưng đối với suy tim giai đoạn cuối thì phương pháp điều trị sau cùng là cấy các thiết bị hỗ trợ cơ học như máy tạo nhịp, phương thức cấy máy tạo nhịp LV-only là một kỹ thuật cấy máy hiện đại phù hợp với những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối với chi phí không quá cao so với các kỹ thuật cấy đồng bộ cơ tim, đây là một kỹ thuật có thể xem là xu hướng mới trên thế giới trong điều trị các bệnh lý tim giai đoạn cuối...

Với hệ thống máy móc, trang thiết bị can thiệp và mổ tim đồng bộ, hiện đại cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng cập nhật các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phương pháp điều trị can thiệp ít xâm lấn, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao thuộc đầy đủ cả 3 chuyên ngành: Nội khoa, Phẫu thuật tim mạch, Can thiệp tim mạch trong điều trị tim mạch. Điển hình như: Sốc điện phá rung thất, sốc điện chủ động điều trị các rối loạn nhịp tim, đặt máy tạo nhịp tạm thời qua da, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, cấy máy phá rung tự động (ICD), can thiệp và điều trị bệnh mạch vành, siêu âm trong lòng động mạch vành, thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp bằng phương pháp lập bản đồ ba chiều giải phẫu, điện học các buồng tim (3D Mapping), đặt Stent Graft động mạch chủ...

BSCKII Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện các kỹ thuật đang thực hiện và từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về can thiệp tim mạch như: Thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI), sửa van hai lá qua đường ống thông (Mitralclip), chụp và can thiệp cầu nối động tĩnh mạch (FAV), khoan cắt mảng xơ vữa động mạch ngoại vi, can thiệp tim mạch bằng Robot..., mở ra hy vọng điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch phức tạp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh vùng lân cận. Đồng thời, không ngừng phát triển y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo nền tảng vững chắc để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và phát triển mạnh mẽ của dân tộc. Trong đó, giai đoạn 2025-2030, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Đạt cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu kỹ thuật cao; Bệnh viện tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng và Bệnh viện hạt nhân của Bộ Y tế dựa trên 5 trụ cột phát triển (Đầu tư phát triển hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, thành lập các trung tâm chuyên sâu; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về quản trị, điều hành và phát triển y tế chuyên sâu; Tập trung nguồn lực phát triển các chuyên khoa thế mạnh, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ chuyên sâu; Tăng cường chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; Quản lý chất lượng toàn diện, nâng tầm thương hiệu và hội nhập quốc tế)".

