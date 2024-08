BĐBP tỉnh Thanh Hóa phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sáng 5/8, Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024.

Toàn cảnh lễ phát động.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đợt thi đua bắt đầu từ ngày 1/8 đến 31/12/2024. Nội dung chủ yếu của đợt thi đua là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Cũng tại buổi lễ, BĐBP tỉnh đã phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Đợt thi đua nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Đại diện các phòng, ban của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký giao ước thi đua.

Sau lễ phát động, đại diện các phòng, ban của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ký giao ước thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024.

Quốc Toản (CTV)