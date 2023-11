Tiện ích căn hộ The 5Way Phú Quốc có gì?

Nằm trên hòn đảo xinh đẹp của Phú Quốc, The 5Way đang là tâm điểm đầu tư đầy tiềm năng. Dự án được xây dựng hướng đến là tổ hợp đa trải nghiệm gồm: ở, lưu trú, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Vậy tiện ích căn hộ The 5Way có gì để đáp ứng được những tiêu chí này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau để có câu trả lời nhé.

Tiện ích ngoại khu đẳng cấp

The 5Way là dự án căn hộ biển sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất thành phố biển đảo Phú Quốc. Dự án may mắn tọa lạc tại trung tâm quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tổng hợp Phú Quốc United Center. Vì vậy thừa hưởng được những tiện ích vượt bậc.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center được ví là trung tâm mới của Phú Quốc bởi sự đầu tư bài bản về hệ thống tiện ích đa dạng. Hàng ngàn tiện ích tại đây đều đã hiện hữu và được khai thác hoạt động hiệu quả tại thiên đường du lịch biển hàng đầu Việt Nam. Khi lựa chọn căn hộ the 5 way phú quốc bạn sẽ được thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích này mà không cần tốn bất cứ một chi phí nào khác.

Cụ thể:

- Bệnh viện Quốc tế Vinmec được xây dựng trong khuôn viên với quy mô 10.000m2. Nơi đây quy tụ đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao trên cả nước.

- Trường học liên cấp chuẩn quốc tế từ mầm non đến THPT mang đến môi trường giáo dục chất lượng.

- Hệ thống cây xanh, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, gym, spa, thư viện... đa dạng và đầy đủ.

- Hệ thống an ninh luôn được đảm bảo 24/24.

- Hệ thống xe buýt điện Vinbus được hoạt động miễn phí và xuyên suốt giúp cư dân di chuyển đến các khu vực khác của thành phố dễ dàng, thuận tiện.

Tiện ích nội khu đa dạng cho cuộc sống trọn vẹn

The 5Way Phú Quốc là nơi được chủ đầu tư đặt nhiều tâm huyết cũng như tài chính để tạo nên chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp. Nơi đây có thể đáp ứng được các tiêu chí về cuộc sống thượng lưu với các trải nghiệm hoàn hảo đi cùng.

Đầu tiên phải kể đến ưu điểm về thiết kế căn hộ đó chính là không gian hoàn toàn mở. Điều này giúp chủ sở hữu cảm nhận được gió biển và ánh sáng tự nhiên ngay trong chính căn nhà của mình.

Bên trong căn hộ được bố trí đầy đủ các tiện nghi hàng đầu. Khi sở hữu căn hộ khách hàng được bàn giao tất cả các gói nội thất cao cấp từ bếp, phòng ngủ, phòng khách đến các thiết bị điện, thiết bị nhà tắm...từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu ngành nội thất.

Ngoài ra khi sở hữu căn hộ, khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ các tiện ích như:

- Phòng sinh hoạt cộng đồng

- Hồ bơi trung tâm rộng lớn

- Vườn cảnh quan xanh mát

- Sảnh đón tiếp sang trọng

- Quầy butter

- Khu vui chơi trẻ em

- Khu tập gym

- Khu mua sắm...

Như vậy chủ nhân của cộng đồng tinh hoa The 5Way Phú Quốc không chỉ được sở hữu căn hộ thông thường mà còn thoải mái tận hưởng cả hệ sinh thái đẳng cấp all - in - one tại đây.

The 5Way Phú Quốc mở bán với chính sách hấp dẫn

Hiện tại, The 5Way Phú Quốc đang được mở bán đợt 1 với giá bán ưu đãi và nhiều chính sách hỗ trợ tuyệt vời. Điều này có thể tạo ra được cơ hội tăng giá trị bất động sản và lợi nhuận cao

Phú Quốc ngày nay đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Với lượng khách du lịch đang tăng lên và dự kiến đạt hàng triệu lượt khách mỗi năm. Điều này làm tăng giá trị bất động sản tại Đảo Ngọc Bãi Dài và làm cho việc mua căn hộ The 5Way trở thành cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn nhất.

Chính sách bán hàng b​​ức phá mọi tiền lệ:

Chiết khấu tới 15% dành cho khách hàng có suất sớm nhất. TẶNG FULL NỘI THẤT TRỊ GIÁ 123tr-322tr.

* Chính sách 1: Thanh toán trong 3 năm;

* Chính sách 2: Thanh toán trong 4 năm;

* Chính sách 3: Hỗ trợ lãi suất 70% trong vòng 42 tháng;

* Chính sách 4: Thanh toán chỉ 10% để nhận nhà, sau 4,5 năm thanh toán phần giá trị căn hộ còn lại;

* Chính sách 5: Thanh toán 50% trong 3 năm, sau 9 năm thanh toán phần giá trị căn hộ còn lại.

Trên đây là những thông tin Vinhomegroup.com.vn cung cấp đến bạn về các tiện ích nổi bật của The 5Way Phú Quốc. Hy vọng những thông tin trên đây giúp bạn thêm chắc chắn về quyết định của mình.

Để biết thêm về giá bán cũng như các ưu đãi hấp dẫn được chủ đầu tư công bố mới nhất hãy liên hệ hotline: 0988 68 79 69 để được tư vấn chi tiết. THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phòng Kinh doanh Dự án The 5Way Phú Quốc - Hotline 24/7: 0988 68 79 69 - Website: https://vinhomegroup.com.vn/

