Bảo vệ môi trường đất: Vấn đề cần quan tâm

Theo Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa, có tới 40% diện tích đất trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới. Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Chính vì vậy, phục hồi đất và bảo vệ môi trường đất là một trong những mục tiêu chính trong thập kỷ “phục hồi hệ sinh thái” của Liên hợp quốc giai đoạn 2021-2030.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) tham gia trồng rừng góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và chống xói mòn, rửa trôi đất.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất được ngành chức năng đánh giá, phân tích như trong hoạt động công nghiệp, các nhà máy thường thải ra các chất hóa học và kim loại nặng vào đất, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong nông nghiệp, sử dụng quá mức thuốc trừ sâu, phân bón hóa học và các chất bảo vệ thực vật (BVTV) có thể gây tích tụ các chất độc hại trong đất. Bên cạnh đó, việc đổ bỏ chất thải nhựa, kim loại và các vật liệu khó phân hủy khác vào môi trường cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm đất. Hay như việc xử lý chất thải không đúng cách dẫn đến lan truyền các chất ô nhiễm vào đất... Môi trường đất bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; chất lượng đất bị suy giảm, mất đi khả năng hỗ trợ cây trồng; phá hủy hệ sinh thái, gây hại cho các loài động thực vật, làm suy giảm đa dạng sinh học theo thời gian.

Trước yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, các bộ, ngành chức năng đã khuyến nghị các cấp chính quyền trong cả nước cần nâng cao nhận thức, coi nội dung phục hồi đất, chống thoái hóa đất là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển bền vững. Tại Thanh Hóa, nhằm hạn chế sự suy thoái, bảo vệ môi trường đất, thời gian qua ngành chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp như: Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên đất; thực hiện quan trắc những vùng có nguy cơ ô nhiễm; xử lý các điểm tồn lưu thuốc BVTV; quan tâm phát triển vùng đệm; xây dựng cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với từng địa bàn, vùng, miền; bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên đất, bảo vệ và phát triển rừng...

Trong số giải pháp trên, hoạt động xử lý các điểm tồn lưu thuốc BVTV được tỉnh và ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh có 45 điểm tồn lưu thuốc BVTV. Từ khi thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, toàn tỉnh đã xử lý triệt để 13 điểm tại một số địa phương như xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc), phường Hải An (thị xã Nghi Sơn), xã Minh Sơn (Triệu Sơn)... Sau khi được xử lý, kết quả nồng độ thuốc BVTV ở các điểm đều dưới tiêu chuẩn cho phép. Đối với 32 điểm tồn lưu hóa chất BVTV còn lại, qua khảo sát lấy mẫu đánh giá của ngành chức năng có 27 điểm có nồng độ ô nhiễm thấp hơn QCVN 54:2013/BTNMT cũng đã đưa ra khỏi danh sách các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các điểm tồn lưu như khu vực tồn lưu hóa chất BVTV Nhà máy hóa chất Trung Hưng, phường An Hưng (TP Thanh Hóa); kho chứa hóa chất BVTV tại Trạm BVTV Cổ Điệp, xã Vĩnh Phúc (Vĩnh Lộc); kho chứa hóa chất BVTV Đình Thôn 1, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc)... đã và đang được ngành chức năng xử lý theo yêu cầu.

Cùng với nhiệm vụ trên, để bảo vệ môi trường đất, ngành nông nghiệp và môi trường khuyến cáo người dân chọn phương thức canh tác nông nghiệp phù hợp; sử dụng nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp, không lạm dụng phân bón vô cơ khiến đất đai bị chai cứng, giữ nước kém, giảm độ màu mỡ của đất. Các cấp chính quyền và ngành chức năng tăng cường quản lý việc xử lý chất thải trong chăn nuôi, các phụ phẩm nông nghiệp đúng quy trình; thúc đẩy hoạt động quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng, nhất là rừng tự nhiên, góp phần chống xói mòn, rửa trôi đất. Trong xử lý rác thải, ngành chức năng cũng khuyến cáo việc ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, hạn chế chôn lấp; mở rộng mạng lưới thu gom và vận chuyển các loại chất thải, đặc biệt ở khu vực nông thôn; đẩy mạnh việc phân loại rác tại nguồn. Ngoài ra, mỗi người dân cần thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường...

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, do đó bảo vệ môi trường đất là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong tiến trình phát triển bền vững. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường đất không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm mà còn đóng góp quan trọng vào việc cải thiện chất lượng sống. Nhiệm vụ này không của riêng ai, đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân và cộng đồng xã hội.

Bài và ảnh: Phong Sắc