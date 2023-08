Xây dựng lực lượng công an Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cùng với lực lượng công an cả nước, lực lượng công an Thanh Hóa luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Công an huyện Như Xuân đến tận nhà dân giúp làm căn cước công dân gắn chíp.

Với phương châm “An ninh chủ động phát hiện, phòng ngừa từ xa, từ sớm”, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác.

Từ năm 2022 đến nay, phòng đã thụ lý điều tra 126 vụ/195 bị can về tội xâm phạm, liên quan đến an ninh quốc gia và tội phạm khác được phân công. Trong đó, có 7 vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hầu hết các vụ án, vụ việc được điều tra, xử lý triệt để. Trong đó, có nhiều vụ án được mở rộng để làm rõ các đối tượng đồng phạm, đường dây, tổ chức phạm tội. Điển hình: mở rộng điều tra vụ án “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại huyện Thạch Thành, phòng đã làm rõ đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, phát hiện, triệt phá 2 tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tồn tại nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận tại huyện Hà Trung và Thạch Thành. Trên cơ sở đó đã khởi tố bị can đối với 11 đối tượng, thu giữ súng, ma túy và nhiều tang vật khác.

Ngoài các vụ án thuộc thẩm quyền, phòng đã chủ động thụ lý, điều tra có hiệu quả các loại tội phạm khác như ma túy, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94%, trong đó án thuộc diện lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt 93%. Từ đầu năm 2022 đến nay, phòng đã tiếp nhận, giải quyết 43 nguồn tin về tội phạm, thực hiện hơn 400 ủy thác điều tra và yêu cầu phối hợp của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố khác.

Để công tác đấu tranh tội phạm đạt hiệu quả cao, phòng đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, trực tiếp phát hiện để điều tra. Nhờ đó, đã xử lý 10 vụ/35 đối tượng liên quan đến ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ... Bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng thuộc diện truy nã quốc tế.

Đáp ứng yêu cầu công việc, 31 cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra luôn thể hiện bản lĩnh, vững vàng trước mọi cám dỗ, không ngại khó, ngại khổ để đưa các vụ án ra ánh sáng của pháp luật. Lãnh đạo phòng luôn tăng cường công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa sai phạm. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng lực lượng, trong đó thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... Nhiều năm qua, phòng không có cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phòng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng với hơn 50 lượt cán bộ, chiến sĩ cử đi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tổ chức tập huấn về sử dụng phần mềm điều tra hình sự cho 100% cán bộ, chiến sĩ, cử điều tra viên tham gia các phiên tòa xét xử vụ án hình sự, vụ án thuộc thẩm quyền để học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống... Xây dựng đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ.

Tương tự, Công an Như Xuân đã và đang nỗ lực xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Theo đó, những năm qua, Công an huyện Như Xuân đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho huyện giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương. Lực lượng công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa để có biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật... không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong dư luận và quần chúng Nhân dân.

Đặc biệt, Công an huyện Như Xuân là một trong những điểm sáng về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm công nghệ cao. Từ tháng 1-2020 đến nay, Công an huyện Như Xuân phát hiện, tiếp nhận, xử lý 25 vụ/86 đối tượng (chủ yếu là người tỉnh ngoài) liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, thu hồi khoảng 5 tỷ đồng trả cho người dân là bị hại trong các vụ án trên. Điển hình, như: đánh bạc, 6 vụ/28 đối tượng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản 4 vụ/8 đối tượng; rửa tiền 1 vụ/1 đối tượng (là người Trung Quốc); thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép về thông tin tài khoản ngân hàng 1 vụ/1 đối tượng...

Song song với đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu cho huyện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, trong những năm qua, huyện Như Xuân được đánh giá là một trong những địa phương ổn định về tình hình an ninh trật tự.

Những năm qua, Công an Thanh Hóa luôn chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác phòng, chống tội phạm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét. 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý. Tính riêng trong năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội giảm 13,9% so với cùng kỳ, kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (79,68%), không có tội phạm hoạt động “lộng hành”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đấu tranh triệt xóa được nhiều chuyên án lớn về hình sự, ma túy, kinh tế. Trong đó, các lực lượng đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ sâu theo từng chuyên đề, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.

Đối với các loại tội phạm hình sự, ma túy, Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh, xử lý triệt để với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, kiềm chế tình hình tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt, Công an Thanh Hóa chỉ đạo làm tốt công tác điều tra cơ bản các hệ, loại đối tượng, tập trung đấu tranh, chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức rà soát, xét duyệt và phân công trách nhiệm đấu tranh triệt xóa một phần băng nhóm nguy hiểm như: Vy ngộ, Đạt ma - Ý ẻng, Tuấn thần đèn và Dương Châu...

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương nêu cao hành động vì Nhân dân phục vụ, tận tâm, hết lòng vì công việc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Tấm gương hy sinh khi vây bắt đối tượng mua bán ma túy của Thiếu tá Vi Văn Luân... tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Khi dân cần, khi dân khó có công an”.

Vân Anh