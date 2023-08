Phát huy thành quả cách mạng Tháng Tám, Thanh Hóa vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới

Trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên nhiều trang sử vẻ vang với những chiến công chói lọi chống ách thống trị của quân xâm lược. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang chói lọi nhất, là bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc.

Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu đến năm 2040 “phát triển đô thị Thanh Hóa thành 1 đô thị văn minh, hiện đại, thông minh và có bản sắc”. Ảnh: Minh Hiếu

“Cách mạng Tháng Tám thắng lợi mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, một cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người Việt Nam”(1). Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã phát huy và làm rạng rỡ truyền thống lịch sử kiên cường bất khuất, anh dũng hy sinh của dân tộc ta. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. “Nói về ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(2).

Tại Thanh Hóa, trong những ngày mùa thu tháng Tám, trong không khí hết sức khẩn trương của cả nước và tinh thần sục sôi cách mạng của Nhân dân, ngày 13-8-1945, mặc dù chưa nhận được lệnh khởi nghĩa của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp mở rộng tại làng Mao Xá, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa để bàn biện pháp kịp thời chỉ đạo phong trào cách mạng trong tỉnh. Bằng sự sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén, hội nghị đã quyết định: Khởi nghĩa và thời gian khởi nghĩa; Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa và UBND lâm thời cấp tỉnh; Ủy ban Khởi nghĩa chỉ định Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa và UBND lâm thời ở các huyện (trừ 6 châu miền núi); Phát động toàn dân khởi nghĩa, kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, ở đâu có điều kiện chín muồi khởi nghĩa trước, sau đó sẽ tập trung lực lượng hỗ trợ cho nơi khác còn yếu.

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh, đêm 18 rạng ngày 19-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Nhân dân và tự vệ các huyện vùng lên như vũ bão. Trong vòng 4 ngày (từ 19-8 đến 21-8), thị xã Thanh Hóa và tất cả các huyện đồng bằng và hai huyện miền núi (Thạch Thành, Cẩm Thủy) đã vùng lên lật đổ chính quyền thực dân phong kiến thành lập chính quyền dân chủ Nhân dân. Đối với các huyện miền núi, do điều kiện địa hình và nhất là chính sách thâm độc của thực dân Pháp, đời sống, trình độ dân trí ở đây còn thấp, do vậy Tỉnh ủy đã chủ trương chuyển hóa dần chính quyền của các thổ ty, lang đạo tiến tới thiết lập chính quyền cách mạng. Đến cuối tháng 8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Thanh Hóa đã thành công rực rỡ. Thắng lợi của Nhân dân Thanh Hóa đã góp phần cùng Nhân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

78 năm, từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đứng ở thời điểm này nhìn lại, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả, những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị, thắp sáng niềm tin để Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh xác định: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logictics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước- một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc”.

Để đạt được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trên đề ra, Đảng bộ tỉnh chỉ rõ các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025; Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021-2025... Khâu đột phá về phát triển hạ tầng; khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn; khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa với quyết tâm cao và niềm tin vững chắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng đã vượt qua khó khăn, thử thách trong những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã phấn đấu đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước (đứng thứ 7/63 tỉnh), các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá cao so với cùng kỳ. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước; Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn có sức lan tỏa mạnh tạo hiệu ứng tốt trong xã hội; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với truyền thống của vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, với lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm trước thế hệ cha anh, những thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã như ngọn lửa thắp sáng niềm tin để Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa vững vàng làm cho đất và người xứ Thanh ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

(1) Lê Duẩn, Tiến lên dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, Nxb Sự thật, 1980, tr13.

(2) Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Sự thật, 1982, tr408.

ĐÀO MINH CHÂU

(Hội Khoa học Lịch sử TP Thanh Hóa)