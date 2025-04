Bảo đảm hành lang an toàn giao thông khu vực nông thôn, miền núi

Nhằm bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT), các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã và đang thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dọc các tuyến đường.

Các lực lượng chức năng thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh dọc tuyến Quốc lộ 45.

Trước đây, tình trạng người dân thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, họp chợ cóc, chợ tạm để kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 45, Tỉnh lộ 516 và các tuyến đường trục chính của thị trấn. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức ra quân xử lý nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Để chấm dứt tình trạng trên, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Để tạo sự đồng thuận của người dân, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở những hộ vi phạm chủ động tháo dỡ trả lại vỉa hè, khôi phục trật tự, mỹ quan đô thị. Đồng thời, tổ chức cho các hộ dân sinh sống, kinh doanh dọc các trục đường ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi để hàng hóa. Chủ tịch UBND thị trấn Kim Tân Hà Đức Tâm cho biết: Thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn thị trấn năm 2025, ngay từ những ngày đầu ra quân đã nhận được sự ủng hộ của phần lớn người dân và hộ kinh doanh. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, trên các trục đường, tuyến phố, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ mái che, chậu hoa, cây cảnh, lều quán lấn chiếm hành lang ATGT và thu dọn hàng quán để không ảnh hưởng đến hành lang, vỉa hè...

Để ngăn ngừa hành vi tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, thị trấn đã đấu mối với các ngành chức năng cắm biển cấm dừng - cấm đỗ xe; lắp đặt hệ thống camera giám sát để thu nhận hình ảnh xử lý phạt “nguội” đối với các vi phạm. Hàng ngày, thị trấn bố trí lực lượng tổ chức tuần tra lưu động, theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn và kiên quyết xử lý kịp thời các hành vi cố tình vi phạm, tái lấn chiếm, quyết tâm xây dựng các tuyến đường văn minh, an toàn và sạch đẹp.

Ngay từ những tháng đầu năm 2025, huyện Hoằng Hóa đã ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Kim - Quỳ, đường từ Quốc lộ 1 nối với Quốc lộ 45 và đường bộ cao tốc, các xã có tình trạng vi phạm lấn chiếm đất công, vi phạm hành lang ATGT. Đồng thời, huyện phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh thiết lập lắp đặt biển báo, gờ giảm tốc tại các điểm giao nhau giữa đường chính và đường nhánh, các vòng xuyến, ngã ba, ngã tư. Bên cạnh đó, các xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp, Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Xuân, Hoằng Giang... đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tuyến đường mới có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao để mọi người chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn. Hàng ngày, công an các xã bố trí lực lượng tuần tra, hướng dẫn Nhân dân tham gia giao thông theo đúng pháp luật tại các điểm hay xảy ra tai nạn; xử lý vi phạm trật tự ATGT theo quy định. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, ngăn ngừa hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hệ thống đường bộ dài 23.357km. Trong đó, Quốc lộ 1.299km, đường tỉnh 1.550km, đường đô thị 1.021km, đường chuyên dùng 142km, đường giao thông nông thôn 19.345km. Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, Ban ATGT tỉnh và các địa phương cùng lực lượng chức năng đang tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, trật tự công cộng, bảo đảm hành lang đường bộ, các chế tài xử phạt khi vi phạm quy định. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn nắm tình hình, địa bàn, phối hợp tuần tra bảo đảm ATGT khu vực nông thôn, miền núi. Cùng với đó, các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Bài và ảnh: Hải Đăng