Bảo đảm an toàn hồ đập

Nhằm bảo đảm an toàn công trình hồ đập trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2025 ngành nông nghiệp đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi chuẩn bị phương án ứng phó với thiên tai và tình huống khẩn cấp cho hồ chứa nước.

Vận hành tràn xả lũ hồ Yên Mỹ.

Công ty TNHH MTV Sông Chu hiện đang quản lý 3 hồ chứa nước (hồ Sông Mực, hồ Yên Mỹ, hồ Đồng Chùa); 4 trạm bơm (Xóm Mới, Đò Bòn 1, Quần Bối 1, Quần Bối 2); 2 cống tiêu (Ngọc Giáp, Quảng Châu) và âu Bến Ngự. Ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. Đồng thời, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và vận hành thử các cửa van tràn xả lũ, trạm bơm tiêu, cống tiêu của các hồ chứa. Cùng với đó, tổ chức rà soát, thay thế các vật tư bị hư hỏng, không đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý và ứng cứu công trình kịp thời khi có sự cố xảy ra. Huy động nguồn lực triển khai thực hiện nạo vét bồi lắng tại vị trí cửa vào kênh dẫn phía thượng lưu tràn xả lũ hồ Sông Mực nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Theo đại diện công ty, để bảo đảm an toàn công trình hồ đập trong mùa mưa bão công ty thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, khi có dự báo mưa lớn diễn ra sẽ huy động cán bộ các đơn vị trực ban 24/24 giờ. Đồng thời, phối hợp với cơ quan điện lực sẵn sàng đóng điện, chủ động tiêu úng, xả lũ và các biện pháp xử lý khi có sự cố xảy ra.

Toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa, trong đó có 1 hồ do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý; 86 hồ do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý và 523 hồ do các xã, phường quản lý. Để bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, các đơn vị đã đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc công trình cho 27 hồ; lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho 102 hồ; thực hiện bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa 386 hồ; lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập của 4 hồ (gồm Cửa Đạt, Sông Mực, Yên Mỹ, Đồng Chùa); cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước cho 35 hồ; lập, thực hiện phương án bảo vệ cho 152 hồ; lập, thực hiện phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp cho 610 hồ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước cho 216 hồ... Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 57/610 hồ chứa hiện đang bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Chi cục Thủy lợi đang tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý gia cố, sửa chữa các hư hỏng, hạn chế tối đa xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình. Đồng thời, huy động nhân lực, tập kết vật tư, máy móc, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” theo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp được phê duyệt để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra đối với các hồ chứa.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa Nguyễn Văn Chính, để không ảnh hưởng đến việc triển khai, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa trong mùa mưa, lũ năm 2025 khi chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động, chi cục đã hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ quản lý Nhà nước cho đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Đánh giá an toàn công trình, khả năng chống lũ, năng lực xả lũ của hồ chứa có cửa van điều tiết để có giải pháp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa, lũ.

Đối với 57 hồ chứa được đánh giá mất an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2025, các đơn vị quản lý cập nhật các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai sát với tình hình thực tế. Trường hợp phát hiện các hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn cao, nếu không xử lý sẽ ảnh hưởng ngay đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, các đơn vị huy động mọi nguồn lực để thực hiện sửa chữa, gia cố, khắc phục đảm bảo an toàn công trình. Nếu vượt quá khả năng của đơn vị, tổng hợp danh mục công trình, thứ tự ưu tiên đầu tư, sửa chữa và kinh phí cần hỗ trợ, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý.

