Báo chí tuyên truyền đậm nét, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 12/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Vĩnh Lộc tổ chức cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa đi thực tế tại huyện Vĩnh Lộc và dự hội nghị cung cấp thông tin kết quả thực hiện chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn đi thực tế tại Thành nhà Hồ.

Đoàn cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa cùng các đại biểu đã đi tham quan Thành nhà Hồ - Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2011; thăm cơ sở sản xuất rượu Sâm báo An Tâm tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc - sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị thông tin kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội cấp cơ sở luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết được triển khai đồng bộ, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, làm nổi bật những thành tựu của Thanh Hóa trên tất cả các lĩnh vực.

Trong công tác phối hợp với các huyện, ngành, đơn vị, đã tổ chức mời các cơ quan báo chí đi thực tế cơ sở một cách thường xuyên để các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 71,31 triệu đồng/năm, vượt 6,31 triệu đồng so với mục tiêu đại hội đề ra. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 3.788 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao; huy động vốn đầu tư phát triển tăng cao, gấp 2 lần so với giai đoạn 2016-2020. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng được đầu tư, mở ra không gian phát triển mới cho huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Trịnh Xuân Thắng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển đô thị và công tác chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, phóng viên các cơ quan báo chí bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc, đặc biệt là việc đầu tư phát triển du lịch của huyện.

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Phạm Quốc Thành trao đổi, làm rõ một số nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Phạm Quốc Thành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm, đề xuất, kiến nghị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, tuyên truyền sâu rộng, đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tích cực quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển của huyện Vĩnh Lộc nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, để kêu gọi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quan tâm tuyên truyền việc sáp nhập và thành lập các xã mới trên địa bàn tỉnh. Đối với các thông tin chưa chính xác, các cơ quan báo chí cần chia sẻ để các cơ quan quản lý Nhà nước và các địa phương xác minh, trả lời cơ quan báo chí đầy đủ, chính xác.

Tố Phương