Dấu ấn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường Hải Hòa

Phường Hải Hòa nằm ở trung tâm thị xã Nghi Sơn. Với lợi thế đường bờ biển kéo dài, bãi biển đẹp, thuận lợi để phát triển du lịch, hằng năm, Hải Hòa đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch về tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, là nơi hoạt động giao thương phát triển, Hải Hòa cũng là địa bàn xảy ra nhiều hoạt động tội phạm. Từ thực tiễn trên, phường Hải Hòa luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác an ninh trật tự (ANTT), đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từng bước lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân.

Công an phường Hải Hòa tuyên truyền người dân không sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.

Thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” gắn với Thông tư số 124/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT”, trong 8 tháng năm 2023, Ban chỉ đạo ANTT phường Hải Hòa đã duy trì hiệu quả hoạt động của 14 tổ bảo vệ dân phố với 27 thành viên, 128 tổ an ninh xã hội với 3.437 thành viên tại các tổ dân phố, tiểu khu. Đơn vị cũng tổ chức ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT đến 3.993 hộ gia đình; phối hợp với cấp ủy các tiểu khu, tổ dân phố tổ chức hòa giải 11 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân có liên quan đến ANTT.

Mô hình “Camera giám sát gắn với công tác bảo đảm ANTT và vệ sinh môi trường”, mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy” cũng được duy trì có hiệu quả. Trong thời gian qua, trên địa bàn phường đã triển khai lắp đặt 125 mắt camera cộng đồng tại các tuyến đường, khu vực dân cư có nhiều phức tạp về ANTT. Trong 8 tháng đầu năm đã trích xuất 27 lượt video từ hệ thống camera giám sát phục vụ làm rõ các vụ việc về ANTT trên địa bàn.

Trong đợt “Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”, địa phương đã vận động Nhân dân giao nộp 1 khẩu súng cồn tự chế, 1,5 kg pháo, 2,3 kg thuốc nổ. Cùng với đó, trong đợt cao điểm tổ chức đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an phường Hải Hòa đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường Hải Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập 14 tổ hướng dẫn tại các tổ dân phố, tiểu khu với tổng số 235 thành viên thuộc nhiều lực lượng, tầng lớp. Đến nay, lực lượng công an địa phương đã hướng dẫn đăng ký và kích hoạt định danh điện tử mức 1 cho 287 trường hợp, thu nhận định danh điện tử mức 2 cho 7.081 trường hợp, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho 5.845 trường hợp.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thật sự lan tỏa, thu hút được đông đảo Nhân dân tích cực tham gia, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo sự yên tâm, tin tưởng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Ông Lê Quý Sen, người dân tổ dân phố Tiền Phong, cho biết: "Là công dân trên địa bàn phường, tôi nhận thấy công tác ANTT trong thời gian qua được thực hiện rất tốt, công an phường đến tận các tổ dân phố tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì vậy các vụ việc như trộm cắp, nghiện hút ma túy được giảm đi rõ rệt...".

Theo thống kê của Công an phường Hải Hòa, trong 8 tháng năm 2023, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 5 vụ việc về ANTT, giảm 72% so với cùng kỳ. Con số trên đã minh chứng cho hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cho biết: "Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị giao ban hàng tuần đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an, cán bộ chuyên môn, các tổ dân phố thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT và cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn. Bên cạnh đó, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã được xây dựng và phát huy hiệu quả”.

Để tình hình ANTT trên địa bàn luôn được duy trì ổn định, ngoài việc chỉ đạo lực lượng công an phường triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, Đảng ủy, UBND phường sẽ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua đó, sẽ phát hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, hiệu quả, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Sỹ Thành