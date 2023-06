Cẩm Tâm nỗ lực giữ vững an ninh trật tự

Cẩm Tâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Cẩm Thủy. Toàn xã có 80% là người dân tộc thiểu số, nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế. Những năm trước đây, Cẩm Tâm là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Cẩm Tâm tích cực tuyên truyền chỉ rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết và phòng ngừa.

Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lực lượng công an xã Cẩm Tâm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên địa bàn xã.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, Nhân dân địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã Cẩm Tâm, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ phạm pháp được kéo giảm hàng năm; các vụ việc đã được xử lý đúng người, đúng pháp luật. Vì vậy, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hiện xã Cẩm Tâm đạt tiêu chí số 19.2 trong bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn an toàn về ANTT xã hội và đảm bảo bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng công an xã Cẩm Tâm đã làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng. Xây dựng thành công các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Ánh sáng đường quê gắn với ANTT”. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt các loại pháo; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an xã Cẩm Tâm thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra Nhân dân. Từ đầu năm 2023 đến nay, công an xã đã tổ chức 80 cuộc tuần tra Nhân dân với 480 lượt người tham gia. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an xã luôn phát huy là lực lượng nòng cốt trong giữ vững ANTT, cùng với sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân, đã đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Cẩm Tâm ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Hải Anh