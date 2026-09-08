Android Box ô tô là gì? Giải mã cùng Minh Thành Auto màn nguyên bản theo xe có nên thay không?

Bạn vừa nhận một xe ô tô mới, màn hình zin đẹp và đồng bộ với nội thất nhưng sau vài ngày sử dụng lại thấy khá hạn chế: khó cài thêm ứng dụng, muốn dùng bản đồ cảnh báo giao thông, nghe nhạc hay giải trí đều phải phụ thuộc vào điện thoại.

Thay màn hình Android mới? Không phải chủ xe nào cũng muốn.

Đó là lý do Android Box ô tô trở thành lựa chọn tốt nhất: chỉ cần kết nối với màn hình nguyên bản tương thích, người dùng có thể bổ sung hệ điều hành Android cùng nhiều tiện ích mà vẫn giữ lại màn hình zin theo xe. Cùng Minh Thành Auto tìm hiểu Android Box ô tô là gì, có những tính năng cảnh báo gì? và đâu là lựa chọn phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng trong bài viết dưới đây.

Android Box ô tô là gì?

Android Box, Android Car Box hay CarPlay Android Box là thiết bị giúp nâng cấp màn hình nguyên bản của ô tô thành màn hình có thể sử dụng hệ điều hành Android.

Thiết bị thường kết nối thông qua USB hoặc Type-C trên những xe có Apple CarPlay/Android Auto tương thích. Sau khi kết nối, người dùng có thể sử dụng thêm:

Bản đồ dẫn đường Vietmap Live và cảnh báo giao thông.

Điều khiển bằng giọng nói Kiki.

Chia đôi màn hình.

Chuyển đổi giữa giao diện Android Box và màn hình nguyên bản.

Điểm đáng chú ý là không cần thay màn hình zin và hạn chế can thiệp vào hệ thống nguyên bản của xe.

Vì sao nhiều chủ xe chọn Android Box Ô tô thay vì thay màn hình zin?

Giữ màn hình nguyên bản

Đây là ưu điểm lớn nhất. Với những xe có màn hình zin đẹp, đồng bộ với nội thất và hệ thống của xe, việc giữ lại màn hình nguyên bản thường được nhiều chủ xe ưu tiên.

Bổ sung bản đồ VietMap Live có cảnh báo camera ai và cảnh báo giao thông

Đối với người thường xuyên chạy xe tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội hoặc di chuyển đường dài, khả năng sử dụng bản đồ và cảnh báo giao thông trên màn hình trung tâm mang lại sự tiện lợi rõ rệt.

Android Box ô tô nào được ưa chuộng tại Việt Nam?

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm Android Box ô tô uy tín và chất lượng. Dưới đây là một số sản phẩm Android Box phổ biến được đông đảo khách hàng lựa chọn và tin dùng mà bạn có thể tham khảo qua.

Android Box Vietmap BS10 Lite

VIETMAP BS10 Lite phù hợp với chủ xe ưu tiên dẫn đường, cảnh báo giao thông VietMap Live và chi phí hợp lý.

BS10 Lite sử dụng chip Snapdragon 662, RAM 4GB, ROM 64GB và hỗ trợ hệ sinh thái VIETMAP. Đây là cấu hình phù hợp cho những nhu cầu phổ biến như bản đồ, nghe nhạc, YouTube và một số ứng dụng Android.

Nâng cấp Vietmap BS10 Lite chính hãng tại Minh Thành Auto.

Android Box VIETMAP BS10 bản 6GB/128GB hay 8GB/128GB

BS10 là lựa chọn cấu hình cao hơn với nhiều tùy chọn RAM/ROM, giao diện Picture-in-Picture và VIETMAP Live. Sản phẩm được thiết kế cho màn hình nguyên bản có hỗ trợ CarPlay/Android Auto tương thích mà không cần thay màn hình zin.

Android Box ô tô Zestech có tính năng gì?

Android Box Zestech phù hợp với người muốn nhiều lựa chọn cấu hình và các tiện ích như công nghệ AI KIKI, điều khiển giọng nói, bản đồ, giải trí và cập nhật phần mềm auto update.

Tổng hợp các mã Android box Zestech chính hãng tại Minh Thành Auto.

Một số phiên bản phổ biến gồm DX165, DX265, DX300 và DX14 Thế Hệ Thứ 2. Tùy model, cấu hình có thể từ RAM 4GB/ROM 64GB đến RAM 8GB/ROM 128GB.

Minh Thành Auto đang có chương trình tặng 2 năm VietMap Live tham khảo tại: Android Box Zestech tại Minh Thành Auto

Bảng giá Android Box ô tô tại Minh Thành Auto

Giá Android Box phụ thuộc vào thương hiệu, cấu hình và chương trình ưu đãi tại từng thời điểm.

Sản phẩm Giá tham khảo VIETMAP BS10 Lite 4,69 triệu đồng VietMap BS10 Bản 6GB/128GB 7,9 triệu đồng Zestech DX265 Thế Hệ 2 6,5 triệu đồng Zestech DX300 Thế Hệ 2 8,5 triệu đồng

Một Android Box đáng tiền cần đáp ứng được: đúng xe – đủ cấu hình – phần mềm phù hợp – bảo hành rõ ràng.

Xe nào có thể lắp Android Box?

Android Box thường được sử dụng trên những xe có Apple CarPlay hoặc Android Auto tương thích, như một số mẫu của: Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Mitsubishi, VinFast, Mercedes-Benz, Lexus...

Tuy nhiên, không nên xác định khả năng tương thích chỉ bằng tên xe. Cùng một dòng xe nhưng khác năm sản xuất hoặc phiên bản có thể sử dụng hệ thống màn hình khác nhau. Vì vậy, Minh Thành Auto khuyến nghị kiểm tra đời xe, màn hình zin và chuẩn kết nối trước khi chọn Android Box.

Muốn kiểm tra độ tương thích xe bạn có thể liên hệ qua : 090.131.3636

Quy trình lắp Android Box ô tô tại Minh Thành Auto

Lắp Android Box khá nhanh, nhưng cần kiểm tra đúng khả năng tương thích để thiết bị hoạt động ổn định.

Bước 1: Kiểm tra màn hình zin

Kỹ thuật viên kiểm tra dòng xe, đời xe, Apple CarPlay/Android Auto và cổng USB/Type-C.

Bước 2: Tư vấn thiết bị phù hợp

Khách hàng được tư vấn VIETMAP BS10 Lite, BS10 hoặc Android Box Zestech theo nhu cầu bản đồ, cảnh báo giao thông, hay chia đôi màn hình.

Bước 3: Kết nối Android Box

Thiết bị được kết nối Plug & Play với màn hình nguyên bản tương thích, không cần thay màn hình zin.

Bước 4: Cài đặt và kiểm tra

Kỹ thuật viên thiết lập:

SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth

VIETMAP Live/Google Maps

YouTube, ứng dụng giải trí

Điều khiển giọng nói AI KIKI

Bước 5: Hướng dẫn sử dụng

Khách hàng được hướng dẫn chuyển đổi giữa Android Box và giao diện zin, sử dụng bản đồ và các ứng dụng cần thiết.

Mua Android Box ô tô chính hãng ở đâu Thanh Hóa?

Minh Thành Auto – Pro Shop cung cấp và lắp đặt Android Box ô tô chính hãng tại Thanh Hóa, với các dòng sản phẩm Vietmap BS10, Zestech cùng nhiều lựa chọn cấu hình.