Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn về việc triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức vận hành có hiệu quả phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện, duy trì, bảo dưỡng phần mềm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các đơn vị liên quan đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phần mềm hệ thống thông tin về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, đảm bảo đồng bộ, liên thông, kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (Đề án 06).

Các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu các cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý lên phần mềm Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo kết quả triển khai theo từng ngành (Y tế, Nông nghiệp, Công Thương) và gửi về Bộ quản lý ngành theo lĩnh vực được phân công quản lý theo yêu cầu của Bộ Y tế, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) trước ngày 30-10-2023.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)