MTTQ tham gia giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Thời gian qua Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP); tham gia giám sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh (SXKD) bảo đảm ATTP. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, hạn chế được nguy cơ sử dụng thực phẩm không an toàn.

Các trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Hệ thống MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo ATTP; các tiêu chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh ATTP và tác hại của thực phẩm không an toàn. Với các hình thức đa dạng, phong phú, nội dung dễ hiểu, phù hợp, công tác tuyên truyền đã được triển khai hiệu quả thông qua các hình thức như phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, in ấn, cấp phát các tài liệu, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích tuyên truyền... làm thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, khơi dậy và phát huy tính trung thực, ý thức, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng của các tổ chức, cá nhân SXKD thực phẩm.

Trong công tác phối hợp tập huấn kiến thức pháp luật về ATTP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng quản lý, giám sát về ATTP cho các thành viên ban điều hành mô hình “Khu dân cư (KDC) tự quản về ATTP”, Ban công tác mặt trận ở KDC và các chủ cơ sở SXKD, chế biến thực phẩm. MTTQ các cấp chú trọng tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý và giám sát về ATTP cho ban công tác mặt trận ở KDC, ban quản lý mô hình “KDC tự quản về ATTP”.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP đối với mỗi cá nhân, hộ gia đình, người SXKD và cộng đồng dân cư, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia giám sát nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm ATTP; kịp thời tuyên truyền các quy định của pháp luật mới về công tác đảm bảo ATTP nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý và giám sát về ATTP. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép công tác đảm bảo ATTP với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: Mô hình “KDC tự quản về ATTP”, "KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm túc công tác thông tin tuyên truyền và giám sát ngộ độc thực phẩm.

Riêng năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức và lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, ATTP cho 6.240 người tham gia; tổ chức 2 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý, giám sát cho 460 người là thành viên ban công tác mặt trận KDC. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “KDC tự quản về ATTP”; triển khai xây dựng 5 mô hình "KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Đồng thời, tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng KDC kiểu mẫu và công tác đảm bảo ATTP cho 2.100 lượt người dân tại các KDC xây dựng mô hình "KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa, thời gian tới Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến đầy đủ, sâu rộng nội dung các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh để tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục lồng ghép công tác đảm bảo ATTP với việc thực hiện các cuộc vận động; xây dựng và nhân rộng các mô hình “KDC tự quản về ATTP”, "KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm ATTP; kịp thời tuyên truyền các quy định của pháp luật mới về công tác đảm bảo ATTP nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý và giám sát về ATTP. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về ATTP cho ban công tác mặt trận ở KDC, ban quản lý mô hình “KDC tự quản về ATTP”. Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan tăng cường giám sát công tác đảm bảo ATTP nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong SXKD, chế biến thực phẩm.

Bài và ảnh: Phan Nga